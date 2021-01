Luis Suárez es el líder

Dmitrovic: "Una pena que el gol no sirvió para nada"

Madrid, 21 ene (EFE).- El serbio Marko Dmitrovic, portero del Eibar, explicó este jueves, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que la idea de que lanzara el penalti que transformó en gol surge del cuerpo técnico, aunque expresó que es "una pena" que ese tanto no haya servido "para nada" a su equipo.

"La idea surge de Mendilibar. Creo que lleva bastante tiempo diciéndome que iba a lanzar un penalti. Edu falló el último. Antes del partido contra el Levante me dijo que si había penalti lo iba a lanzar y me tocó hoy, pero es una pena que no sirvió para nada. Sabía que Jan pensaba que la iba a cruzar. Por eso tiré al otro lado", expuso en declaraciones a 'Movistar' tras el encuentro.

El guardameta no estaba "nada contento" con la derrota. "Hemos hecho un partido muy serio, muy bueno, incluso hasta el minuto 85. Los últimos cinco minutos hemos estado más despistados. Tuvieron una ocasión antes del penalti. Es una pena. El Atleti aprieta hasta el último segundo. Con nuestro despiste se llevan los tres puntos", dijo.

"Sabíamos que no podíamos dejar ninguna opción. No podemos cometer ningún error, porque lo penalizan y así fue. De dos despistes, de dos errores individuales, hemos encajado dos goles y no son los únicos esta temporada. Tenemos que corregir los errores que se pueden corregir, como los de hoy", añadió.