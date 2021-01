Empresarios murcianos buscan oportunidades de negocio en Ecuador

Quito, 20 ene (EFE).- Una decena de empresarios españoles de la comunidad de Murcia llegaron a Ecuador para explorar oportunidades de negocio en el país andino, donde esperan conectar con pares ecuatorianos para nuevos emprendimientos.

"Interesa todo", dijo a Efe el cónsul ecuatoriano en Murcia, Miguel Macías, quien encabeza la delegación y ve que, pese a las estrechas relaciones entre los dos países, aún hay mucho terreno por explorar.

"Podemos traer mucho de la tecnología agraria en España para acá, ciertas marcas. Y nosotros somos muy fuertes en lo que es nuestra fruta. Por estar en la línea ecuatorial, nuestro Sol produce más color, olor y sabor en todo, y creo que hay una demanda interesante no solo en España sino en el resto de Europa", abundó.

La delegación está integrada por empresarios de varios sectores, desde las inversiones a la importación/exportación, pasando por los de la construcción, agro, industria o transporte.

Su objetivo: estrechar relaciones comerciales con el país andino y mejorar el saldo de exportaciones de Murcia, que sumaron alrededor de 16 millones de euros el último ejercicio, el doble de lo exportado cuatro años antes.

Juan Pedro Marín, de Coso 55 Inversiones, se dedica a la importación y exportación de productos agrícolas, y considera Ecuador "un país con muchas posibilidades".

"Nuestro interés es importar desde Ecuador a España productos que son muy interesantes. El tema del banano, por ejemplo. Tenemos un mercado en España muy apropiado", precisó sobre uno de los productos premium del país andino.

Pero hay muchos otros, como "aguacate, palmito, mango, durazno, pitahaya o rosas", destacó Macía en una conversación poco antes de comenzar el primer almuerzo de trabajo en Quito.

"Tenemos muchas cosas que todavía no llegan en gran cantidad y que aquí en Ecuador toca botar porque no hay la suficiente demanda, y es porque no se ha hecho la gestión", puntualizó.

PRIMER PASO DE UN PROCESO

Durante su estancia de siete días, la misión se iba a reunir con la nueva embajadora española Elena Madrazo Hegewisch y con la ministra ecuatoriana de Turismo, Rosi Prado de Holguín; también ha concertado encuentros con empresarios locales.

En la iniciativa toma parte la Cámara Oficial de Comercio de España en Quito (Camespa), cuyo presidente Rafael Roldán se felicitó porque es "la primera visita del año".

"Conocerse, hacer contacto, tratar de ver qué productos se pueden importar y, luego, incluso invertir o poner sus propias empresas", explicó sobre el proceso de este tipo de iniciativas.

Consultado por la situación en esta época de pandemia, en la que la balanza comercial hispano-ecuatoriana ha decrecido, Roldán instó a "seguir trabajando", porque nadie "tiene experiencia ninguna" en las circunstancias que vive el planeta.

"Tenemos que seguir inventando cosas, preparándonos y abriéndonos. Y lo que estamos haciendo hoy (con esta visita) es eso, decir que: a pesar de todo, seguimos trabajando, seguimos con la mejor ilusión", declaró.

Según datos de 2019, un total de 155 empresas murcianas vendieron sus productos en Ecuador, y fueron las firmas de envases y embalajes (6,34 millones), equipos para la manipulación de fluidos (3,1) y maquinaria (2,2) las que ocuparon los primeros puestos del ránking regional.

TECNOLOGÍA DE RIEGO

Una de las empresas en este viaje es Moyca, líder europeo en la producción y comercialización de uva a mesa sin semillas y cuya plantilla está integrada en un 80 % por ecuatorianos.

Macías destacó el sistema por goteo aplicado por esta empresas, en la creencia de que "esa tecnología sería clave" para que la agricultura de su país en zonas áridas "funcione mejor".

También "podemos utilizar muchas de las empresas españolas para que sean un nexo y llevar más productos a Europa".

José Carrilero, de la empresa textil Liwe, aspira por su parte a colocar sus productos en Ecuador, un país que visita por segunda ocasión y en el que ve "bastantes opciones".

"Distribuimos el producto en España, Portugal, Grecia e Italia", declaró a Efe sobre la intención de abrir actividades en Iberoamérica, "empezando por Ecuador".

Objetivo similar al del representante de Inside, con más de 700 tiendas de ropa en España, Francia y Portugal, y que busca la expansión de esta marca de ropa juvenil en el mercado americano.

El encuentro empresarial, que será sucedido en mayo próximo por la visita de una delegación de empresarios ecuatorianos a Murcia, se enmarca en el compromiso adquirido el pasado verano por el Consulado de Ecuador ante el Gobierno murciano, a raíz de un convenio firmado con el Instituto de Fomento para potenciar la cooperación entre ambas partes, en especial en materia de tecnología agraria.