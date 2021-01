May acusa a Johnson de perjudicar la credibilidad del R.Unido

Londres, 20 ene (EFE).- La exprimera ministra británica Theresa May acusó este miércoles a Boris Johnson de dañar la credibilidad del Reino Unido, al recortar la ayuda a la cooperación internacional y apoyar una ley que violaba sus compromisos sobre el Brexit.

Con motivo de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, May dijo en un artículo en el tabloide "Daily Mail" que estas dos medidas son perjudiciales si Reino Unido quiere estar a la altura de los valores que defiende.

May (2016-2019) criticó a Johnson por recortar la ayuda a la cooperación internacional por debajo del 0,7 % del producto interno bruto (PIB) del país y por promover el año pasado una legislación británica que revisaba algunos de los compromisos adquiridos en el acuerdo de retirada del Brexit, pero que al final se retiró antes de que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sellasen el 24 de diciembre un acuerdo sobre su futura relación comercial.

Esos compromisos estaban relacionados con el protocolo del Acuerdo de Retirada (Brexit), que establece que Irlanda del Norte quedaba en el mercado único europeo para bienes junto con Irlanda a fin de no perjudicar el proceso de paz en la provincia británica.

La medida legislativa fue vista como una violación del derecho internacional y muy criticada en muchos sectores políticos.

May subrayó que "amenazar con violar el derecho internacional" respecto al tratado del Brexit e incumplir la ayuda a la cooperación "no son acciones que, en mi opinión, mejoran nuestra credibilidad a los ojos del mundo. Otros países escuchan lo que decimos, no solo por lo que somos, sino por lo que hacemos".

"Cualquiera que sea la retórica que desplegamos -dijo-, son nuestras acciones las que cuentan. Así que, no deberíamos hacer nada que sea una señal de un retroceso de nuestros compromisos globales".

La ex mandataria, que tuvo una relación tensa con el presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, resaltó que la llegada de Biden al poder supone una "oportunidad de oro" para revertir una tendencia "absolutista" en asuntos globales.

May, que sustituyó a David Cameron tras la victoria del Brexit en el referéndum de la UE celebrado en junio de 2016, se vio obligada a dimitir en julio de 2019 después de las intensas presiones internas en su partido, el Conservador, por los desacuerdos sobre las negociaciones para la retirada del país del bloque europeo.

El Reino Unido salió oficialmente de la UE el 31 de enero de 2020 y materializó su desconexión con el club comunitario a las 23.00 GMT del 31 de diciembre tras alcanzar con Bruselas un acuerdo comercial.