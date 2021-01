El francés Thibaut Pinot no correrá el Tour de Francia de este año

París, 19 ene (EFE).- El ciclista francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) anunció este martes que no participará en el Tour de Francia, que empieza el próximo 26 de junio, y en su lugar apostará por el Giro de Italia, en mayo.

Durante la presentación del equipo en un acto virtual, Pinot explicó su decisión en el recorrido de la ronda gala de este año y en su mala experiencia de 2020, cuando debió abandonar por una lesión en la espalda tras una caída.

"Cuando vi el recorrido del Tour de Francia, vi que no era para mí este año. Espero volver al Tour en 2022, ese es el objetivo. Sólo me lo he perdido una vez en mi carrera", señaló a la prensa Pinot, de 30 años.

El jefe de filas del Groupama-FDJ en el Tour será Arnaud Démare, quien logró 14 victorias durante la temporada pasada y que ya logró dos triunfos de etapa en la ronda gala, en 2017 y 2018.