Zidane: "No es un partido trampa"

Madrid, 19 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que el estreno en Copa del Rey ante el Alcoyano en eliminatoria a partido único como visitante sea "un partido trampa" y aseguró que sus jugadores van mentalizados, con la obligación de "estar al cien por cien desde el primer minuto".

"No es un partido trampa, al contrario, porque vimos lo que el Alcoyano hizo eliminando a un Primera y sabemos lo que está pasando en esta competición, que te obliga a estar al cien por cien desde el primer minuto. Sabemos contra quien vamos a jugar", dijo en rueda de prensa.

La Copa del Rey es el único título que le falta a ganar a Zidane como técnico madridista y lo marcó como objetivo de este curso. "Tenemos la ilusión de ganar algo, estamos trabajamos para intentar ganar cualquier competición. Hay que estar preparados para intentar ganar los partidos. No se puede ganar siempre pero nos preparamos. La copa no la he ganado y por eso tengo ilusión en ganarla".

"No es una competición trampa, lo único que tiene muchas sorpresas porque la Copa siempre ha sido así, además en todos los países. Los equipos tienen oportunidad de jugar ante grandes y a veces hacen cosas formidables. Hay que estar preparados porque hoy en día no hay equipos, partidos o competiciones fáciles", añadió.

Dejó entrever el técnico francés que le llegará la oportunidad a los integrantes de la segunda unidad madridista y deben estar preparados para dar el mejor rendimiento en Copa.

"Hay jugadores que jugaron menos, pero es una oportunidad de hacer un gran partido y volver a ganar. Elegiré a once y los jugadores están todos preparados para cuando les toque jugar. Eso es bueno", resaltó.

Tras una nueva oleada de críticas a su trabajo tras la eliminación de la Supercopa de España sin acceder a la final, Zidane lanzó una reflexión. "Que me canse o no da igual, va a ser lo mismo y va a seguir. Esto es el Real Madrid", dijo sobre la crítica que le acompaña esta temporada.

"En el fútbol hay uno que gana y es bueno, los demás son malos. No es así porque al final hay mucha gente que trabaja detrás del equipo, no solo el entrenador, y no es solo ganar. Claro que queremos ganar, nos preparamos y lo intentamos, pero cuando perdemos hay críticas. Es el juego pero no me va a impedir seguir porque siempre han pasado momentos complicados y el Real Madrid reacciona".

Por último fue preguntado por el serbio Luka Jovic y sus dos goles en su estreno en Alemania. "Me gusta lo que ha hecho, marcar dos goles es lo que él sabe hacer, me alegro. Le deseo lo mejor", afirmó.

Y no asumió como parte de culpa suya que Jovic no marcase en el Real Madrid. "Lo fácil es decir que la culpa la tengo yo. Los jugadores cuando se quedan saben lo que es el Real Madrid, es complicado y hay momentos en los que el jugador quiere jugar y se tiene que ir como Luka".

"Tiene 21 años, fue buena opción comprarlo y me alegro por él, que disfrute y que un día lo haga aquí, pero es diferente jugar fuera que dentro del Real Madrid. Tiene el futuro para demostrar lo que es como jugador. Lo que tiene que hacer es mostrarlo dentro con la competencia fuerte que hay pero la culpa no la tiene el entrenador, el jugador tiene que demostrar", sentenció.