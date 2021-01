Juan del Campo: "Algo cabreado estoy, pero el esquí está ahí y estoy muy cerca"

Madrid, 16 ene (EFE).- El vizcaíno Juan del Campo, único español participante, que no se clasificó para disputar la segunda manga del eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino de Flachau (Austria), declaró a EFE este sábado que está "un poquito cabreado" por quedarse a sólo 17 centésimas del corte, pero que a la vez sabe que "el esquí está ahí" y que está "muy cerca".

Del Campo cubrió el primer recorrido de la pista 'Hermann Maier' de Flachau (Salzburgo) en 57 segundos y 44 centésimas, dos segundos y 57 centésimas más que el francés Clement Noel -el mejor en el primer acto- y acabó trigésimo cuarto la primera manga, por lo que no pasó el corte de los mejores treinta, del que se quedó a menos de dos décimas.

"La verdad es que un poquito cabreado estoy, porque ya son muchas las carreras que estoy entre el 30 y el 35; siempre muy cerca del 30, pero no acaba de salir la posibilidad de segunda manga", indicó, en conversación telefónica con Efe desde la citada estación de Salzburgo, Del Campo, olímpico en los Juegos de invierno de PyeongChang'18 (Corea del Sur).

"Pero el esquí está ahí", apuntó.

"Con una bajada que no ha sido mi mejor, ni muchísimo menos, estoy cerca de los mejores treinta, así que en ese aspecto se puede estar contento. Pero estoy descontento con el rendimiento, porque sé que puedo dar mucho más de mí", explicó el esquiador vasco.

"He cometido un pequeño fallo a mitad de bajada que podía haberse evitado y que me podía haber metido entre los treinta. Estoy muy cerca, pero me fallan esas pequeñas centésimas. En los pequeños errores es en los que te dejas toda la carrera", comentó a Efe el de Mungia.

"Me quedó un sabor agridulce. El nivel es bueno, pero las cosas no acaban de salir", dijo Del Campo, que este domingo disputará, de nuevo en Flachau, el segundo de los dos eslalon previstos este fin de semana en la estación austriaca en la que.

"Tengo ganas de demostrar que lo puedo hacer. Mañana es otra carrera, en la misma pista. Sé donde no hay que fallar y dónde atacar. Mañana más y mejor", manifestó a Efe Juan del Campo desde Flachau.