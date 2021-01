La Copa del Rey, un obstáculo pendiente de la nieve para Rayo y Elche

Contenido relacionado

Almirón: “Espero cuatro, cinco o seis fichajes para ser más fuertes”

Elche (Alicante), 15 ene (EFE).- El entrenador argentino del Elche CF, Jorge Almirón, afirmó este viernes que espera que el club pueda cerrar en el mercado de invierno entre cuatro y seis fichajes para que la plantilla suba el nivel y pueda ser más fuerte en la segunda vuelta de la competición.

El técnico confirmó que el acuerdo con el colombiano Johan Mojica, quien ya se encuentra desde ayer en Elche, está cerca y deseó contar con el lateral izquierdo para el trascendental compromiso del martes en Valladolid.

“Es una cuestión ya más de papeleo”, indicó el preparador, quien confió en que el club haga oficial a lo largo de la jornada de hoy la llegada del ex jugador de Atalanta y Girona.

Almirón no ocultó que los dirigentes del club y el cuerpo técnico están “buscando alternativas” en el mercado “por si se puede mejorar lo que tenemos”.

“Quiero arrancar la segunda ronda fuerte. Ojalá los refuerzos puedan llegar lo antes posible, pero no estoy desesperado”, señaló el preparador, quien confesó que aún no ha comunicado a los jugadores con los que no cuenta su decisión.

“Ellos son profesionales y tienen contrato. No lo comunicaremos hasta tener la certeza de que no van a seguir con nosotros”, apostilló el entrenador, quien no descartó que alguno de los jugadores que puede abandonar la entidad sea titular mañana en la Copa ante el Rayo.