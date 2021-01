Laia Sanz: "Estoy más contenta que otros años"

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- La española Laia Sanz, que este viernes concluyó su undécima participación consecutiva en el Rally Dakar con la decimoséptima posición en motos, dijo que está "más contenta que otros años porque ha costado mucho llegar" a la meta en Yeda.

"Ha sido un Dakar muy duro. El resultado no es el que querría normalmente pero estoy más contenta que otros años. Me ha costado mucho llegar aquí. Seguramente no he hecho el resultado que otros años buscaría, pero creo que puedo estar más contenta que otras veces. Espero volver el año que viene", dijo la piloto de GasGas.