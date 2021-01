Santolino: "He cometido algún pequeño error, pero lo he salvado bien"

Redacción deportes, 12 ene (EFE).- El español Lorenzo Santolino (Sherco) aseguró que este martes, en la novena etapa del Rally Dakar, cometió "algún pequeño error" de navegación, pero en general salvó "bien" la especial.

"Día largo, puntos complicados de navegación, he cometido algún pequeño error pero lo he salvado bien sin tener que volver hacia atrás prácticamente", comentó el salmantino, consolidado en el top-10 de la general de motos.

Santolino explicó que en la primera parte de la especial había "mucho polvo" y "no podía progresar".

"No he querido tomar riesgos. He rodado bastante tiempo con Van Beveren, en una zona lenta con piedras, el ritmo ha estado bien y llevaba la navegación controlada. Después nos hemos juntado con Howes que se había perdido y ha aparecido de la nada. Hemos ido tirando un rato cada uno y al final, con el polvo, me he quedado un poco atrás y controlándoles de lejos para no tener ningún susto o darle a ninguna piedra", apuntó.