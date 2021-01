Nueva cepa incrementa los casos de covid y el mundo aumenta las restricciones

Redacción Internacional, 10 ene (EFE).- Los contagios del coronavirus siguen creciendo y este domingo superaron los 88 millones en el mundo, una tendencia que se ha incrementado más por la facilidad de transmisión de la nueva cepa británica de la covid-19, especialmente en Europa, lo que ha llevado a buena parte de los países a aumentar las restricciones para frenar la pandemia.

Un día después de que las muertes marcaran un récord global diario de 15.500, con un total hasta ahora de 1,9 millones, la covid siguió imparable con 802.000 nuevos contagios en la última jornada, una de las cifras más altas en lo que va de pandemia, según de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que, a la espera de los avances de la vacunación, se siguen implementando medidas preventivas.

Aunque según la OMS, y a diferencia del claro ascenso en América, África y Asia, en Europa la curva es más estable, lo cierto es que en el Viejo Continente preocupan los nuevos positivos, en especial por culpa de la variante del virus en el Reino Unido, país que superó los 3 millones de casos y presenta un crecimiento en cifras récord.

Una situación que ya provocó el pasado 4 de enero que el primer ministro Boris Johnson decretara de nuevo una cuarentena estricta, algo que puede extenderse a buena parte de Europa, que entre el viernes y el sábado tuvo 273.000 contagios y 6.000 decesos.

Pese a que Francia (2,84 millones de contagios), Italia (2,27 millones) y España (2 millones) no han vuelto a los máximos de noviembre, la curva de positivos diarios ha vuelto a ascender, lo que se suma a unas unidades de cuidados intensivos cada vez más saturadas, dificultando el regreso de actividades como las clases presenciales tras el paréntesis navideño.

Así, el Reino Unido cerró las escuelas, salvo para los alumnos vulnerables o hijos de trabajadores esenciales; las regiones italianas se han ido sumando al aplazamiento de la vuelta a las clases presenciales en secundaria, que el Gobierno central había fijado para el 7 de enero y después corrió hasta este lunes, y Países Bajos plantea retrasar más allá del 18 de enero la vuelta a las clases presenciales.

AMÉRICA, CONTRA LA PRIMERA, LA SEGUNDA Y LA TERCERA OLA

En América, aunque buena parte de los países todavía siguen en la primera ola de la pandemia, algunos ya han llegado a la tercera, como Cuba, que marcó este domingo un récord diario de contagios por tercera jornada consecutiva, con 388, por lo que desde hoy mismo se exige una prueba PCR negativa a todos los viajeros que llegan al país.

Además, tres personas murieron el sábado, un dato diario que no se presentaba desde septiembre, un reflejo de un repunte por culpa, según las autoridades, de la indisciplina y el incumplimiento de las medidas sanitarias, por lo que se dio marcha atrás en la desescalada en varias provincias, entre ellas La Habana, y el regreso de restricciones de las actividades públicas y nuevas limitaciones en el transporte público.

Chile, a su vez, superó hoy por tercer día consecutivo la barrera de los 4.000 casos diarios, lo que evidencia el avance de la segunda ola de la pandemia iniciada hace un mes.

"Ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos 7 y 14 días, y Magallanes (en el extremo sur) continúa presentando la tasa de incidencia por 100.000 habitantes más alta a nivel país", según el Ministerio de Salud.

Hace siete semanas comenzó a incrementarse el número de contagios en Chile, especialmente en la capital, lo que obligó a decretar una cuarentena los fines de semana en la mayor parte de Santiago, donde viven más de 7 millones de personas.

En Perú la situación también es compleja, con la confirmación esta semana del primer caso de la cepa británica y el regreso a cifras de más de 2.000 casos diarios tanto el viernes como el sábado, por lo que el presidente Francisco Sagasti no descarta volver a una cuarentena estricta, aunque este domingo aseguró que "es una opción extrema, todavía".

FUERTES LÍMITES AÉREOS EN VIETNAM

Mientras en Asia, Vietnam limitará severamente los vuelos de llegada hasta después la festividad del Tet (el año nuevo lunar vietnamita que este año se celebrará el 12 de febrero) al detectarse nuevas variantes de la covid-19 en otros países.

El primer ministro del país, Nguyen Xuan Phuc, emitió una directiva este fin de semana según la que sólo se permitirá aterrizar a vuelos "verdaderamente necesarios" que hayan sido aprobados específicamente por cinco ministerios y el propio mandatario.

Gracias a sus tempranas y estrictas medidas de confinamiento y al cierre de fronteras, Vietnam, con 95 millones de habitantes, ha sido uno de los países del mundo menos afectados por la pandemia, con sólo 1.513 casos y 35 muertes.

Y en Oriente Medio, Israel superó este domingo los mil pacientes hospitalizados en estado grave, un récord desde el inicio de la pandemia.

La cifra de 1.029 enfermos en condición crítica va más allá de los 800 pacientes graves que las autoridades marcaron como línea roja para la sostenibilidad del sistema de salud, algo ue se da mientras el país sigue con la campaña de vacunación más veloz del mundo: unos 1,8 millones de personas (en torno a un quinto de la población) ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

El Gobierno no ha logrado frenar la creciente tercera ola de contagios y endureció el viernes las medidas restrictivas del confinamiento, vigente desde hace dos semanas y que se extenderá por lo menos hasta el próximo 21 de enero, con limitaciones que incluyen que la población no puede ir más allá de un kilómetro de sus domicilios y el cierre de todos los comercios no esenciales y los centros educativos.