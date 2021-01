Borrasca Filomena, tormenta Borussia y ...... ciclón Messi

Madrid, 10 ene (EFE).- La borrasca Filomena, que asoló y dejó cubierta de nieve a gran parte de España, afectando varios de sus partidos ligueros, la debacle de los dos primeros en Alemania, el primer triunfo de Mauricio Pochettino con el París Saint Germain, y un Leo Messi que vuelve por sus fueros y, con ello, reactiva a un Barcelona que iba a la deriva y, ahora, crea ilusión a sus seguidores, han marcado el fin de semana europeo, que vio el parón de la Premier en beneficio de la Copa.

FILOMENA BLOQUEA AL REAL MADRID; MESSI, EL ANTICICLÓN DEL BARÇA

Filomena, nombre que se ha dado a la sexta borrasca profunda de la temporada europea 2020-21, ha dejado casi media España con un llamativo manto blanco, pero con grandes problemas de movilidad. Su temporal de nieve afectó notablemente a Madrid, que se vio paralizada y bloqueada. Y, lógicamente, ello afectó a las competiciones deportivas.

En LaLiga también se vieron ampliamente afectado los dos principales equipos de Madrid: el Atlético, líder, que tuvo que suspender en casa el duelo ante un Athletic Club Bilbao que no pudo acceder a la capital de España; y el Real que vio como su desplazamiento a Pamplona se convertía en toda una odisea. Y es que los madridistas, que modificaron su plan de viaje y salir el viernes, tuvieron que estar unas tres horas y media dentro del avión, en la pista, antes de que pudieran partir en la noche, y jugar el sábado sobre un campo que pocas horas antes estaba totalmente cubierto de nieve.

Tras una notable limpieza de la nieve, el terreno de juego quedó apto, aunque no en perfectas condiciones. Se podía jugar, pero ante el penúltimo Osasuna el Real Madrid completo uno de sus peores partidos. Posesión del esférico, pero pocas ideas y un sólo disparo entre los tres palos (en la segunda mitad), sin remate ni ocasiones. Tampoco las tuvo apenas su rival, y todo se cerró con un empate sin goles que volvió a dejar dudas sobre el equipo de Zinedine Zidane, que en los dos últimos desplazamientos (Elche y Pamplona) ante rivales teóricamente asequibles no ha pasado de la igualada. Con ello, el Atleti del Cholo Simeone sigue líder, con un punto de ventaja sobre el Real y aún tres partidos menos.

No falló, en cambio, el Barcelona. Viajó a Granada, donde le esperaba mucho mejor tiempo y un equipo local ubicado en la séptima plaza. Eso sí, el Barça se reencontró con su ciclón Messi, que lleva unas jornadas evidenciando que vuelve por donde solía, a deslumbrar y ser decisivo. Su equipo goleó a domicilio (0-4), con dobletes del argentino y de una francés Griezmann que poco a poco va recuperando tono.

El Barcelona es ya tercero, sigue lejos del Atlético (a cuatro puntos y con tres partidos más el equipo azulgrana), pero evidencia una gran mejoría y Messi vuelve a meter miedo al rival. Leo ya es líder de la clasificación de máximos goleadores, con 11 tantos. Esta semana puede refrendar su gran mejora el Barça en la disputa del primer título de la temporada en España, la Supercopa, donde se medirá, primero a la Real Sociedad y, de ganar, en la final al vencedor del Real Madrid-Athletic Club. Y Leo es ya líder de la clasificación de máximos goleadores, con 11 tantos.

TORMENTA BORUSSIA

La Bundesliga vivió una auténtica tormenta en cuanto concierne a sus dos principales favoritos: Bayern Múnich y RB Leipzig. Ambos cayeron y ante equipos con el mismo nombre (Borussia) pero distinto apellido.

Muy llamativo, por como se produjo, fue la derrota del Bayern Múnich en terreno del Borussia Monchengladbach (3-2). Y es que el equipo muniqués a los 26 minutos dominaba por 0-2 (Lewandowski, Goretzka) y parecía iba a darse todo un paseo. No fue así. El conjunto de Renania del Norte-Westfalia ya llegó al descanso igualado (2-2, doblete de Hofmann) y puso el 3-2 apenas iniciada la segunda mitad, lo que trajo excesivos nervios e imprecisiones en el cuadro bávaro.

El Bayern, no obstante, sigue líderando con dos puntos de ventaja sobre el Leipzig. Y es que este último cayó en casa ante un Borussia Dortmund (1-3) muy superior en la segunda mitad, donde se puso con 0-3, con gol de Sancho y doblete de un Haaland que sigue aumentando el deseo de los 'grandes' de Europa por tenerle en sus filas.

También pinchó el tercero en discordia, el Bayer Leverkusen, que no pasó del empate casero con el Werder Bremen (1-1) y está a cuatro puntos del líder. El Dortmund es cuarto, a cinco puntos.

POCHETTINO YA GANA CON EL PSG

Mauricio Pochettino, que en su estreno al frente del PSG no pasó del empate, ya sabe lo que es ganar con el equipo parisino. Se impuso al Brest (3-0), con goles internacionales: el italiano Moise Kean, el argentino Mauro Icardi, el español Pablo Sarabia. No obstante, tras adelantarse temprano, no fue hasta el 81 cuando se certificara su triunfo con el tanto del argentino exInter, que había saltado hacía apenas un cuarto de hora al terreno de juego y, luego, asistió para el tercero.

Sigue líder el Lyon, pese a que no fue más allá del empate en Rennes (2-2),,, y gracias. Y es que igualó el adverso 2-0 con que llegó al minuto 78. AA un punto, iualado con el PSG, se mantiene el Lille, que se impuso a domicilio al Nimes (0-1).

EL MILAN AUMENTA SU VENTAJA EN EL CALCIO, INGLATERRA SE FUE DE COPA

El Milan, que entresemana había sufrido el mazazo de la derrota casera ante el Juventus Turín, aumenta tras este fin de semana su ventaja como líder. Su triunfo casero ante el Torino (2-0) y el empate entre sus inmediatos perseguidores, Roma e Inter (2-2), con gol definitivo del romanista Gianluca Mancini a cuatro minutos de la conclusión, le permiten liderar con 3 puntos de ventaja sobre su eterno rival milanés y con 6 sobre el romano.

En Inglaterra, la Premier dejó paso a la Copa, donde los favoritos lograron su pase a los dieciseisavos de final. Así, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Leicester, Manchester City, Chelsea y Arsenal siguen en liza. La sorpresa, en negativo, la padeció el Leeds del técnico argentino Marcelo Bielsa, que cayó ante un conjunto de la cuarta división inglesa, el Crawley, y por un contundente 3-0, tras haberse llegado al descanso sin goles.

Lorenzo Martínez