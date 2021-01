Benavides y Cavigliasso aguantan el pulso, 'Chaleco' se aleja del triunfo

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Los argentinos Kevin Benavides (Honda) en motos y Nicolás Cavigliasso en quads llegan al ecuador del Dakar 2021 con plenas opciones de victoria tras aguantar este viernes el pulso de sus rivales antes del día de descanso, algo que no pudo hacer el chileno Francisco 'Chaleco' López en autos ligeros.

El piloto argentino, Kevin Benavides de Honda, Monster Energy Honda Team 2021, en acción durante la sexta etapa del Dakar 2021 entre Al Qaisumah y Ha'il, en Arabia Saudi. EFE/EPA/Florent Gooden HANDOUT via ASO SHUTTERSTOCK OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES