Un 'Cornellazo' de consecuencias insospechadas

Madrid, 7 ene (EFE).- El líder de LaLiga Santander, eliminado de la Copa del Rey por el séptimo del grupo 3A de Segunda División 'B'. El enunciado ya es en sí chocante, pero el bagaje negativo que el Atlético de Madrid se trae de Cornellà es aún mayor: debacle copera, lesión de Josema Giménez y dudas sobre el futuro de Diego Simeone.

La derrota en Cornellà (1-0) es particularmente chocante para una plantilla que venía avisada de la eliminación del curso pasado también contra un equipo de la categoría de bronce -la Cultural Leonesa, que le apeó el año pasado ganando por 2-1 en la prórroga-, con una alineación de jugadores contrastados que recibió el 1-0 en una mala defensa de un balón parado y fue incapaz de remontar.

Más allá del desastre copero, el partido arrojó efectos incluso peores: una nueva lesión del central uruguayo José María Giménez y la aparición sorprendente de las dudas del entrenador argentino Diego Pablo Simeone sobre su futuro, al declarar a 'Cuatro' que "habrá que buscar soluciones" en la Copa "si es que estamos al año que viene", acerca de su futuro y el de su cuerpo técnico en el club. Luego afirmó que es "muy feliz" en el Atlético, pero que tiene que estar "abierto a todas las posibilidades".

De lo puramente deportivo, pasando por la lesión de Giménez y la escasísima aportación de la estrella portuguesa Joao Félix -titular en el Nou Municipal de Cornellá e intrascendente durante 75 minutos-, hasta las dudas por la continuidad del arquitecto del ciclo ganador de los últimos nueve años, estas son las claves del 'Cornellazo' que deja para el Atlético consecuencias insospechadas.

1. UN ONCE COMPETITIVO QUE NO DIO LA TALLA

Podría argumentarse en descargo del Atlético de Madrid que fue eliminado por un equipo de Segunda 'B' debido a que alineó un once de meritorios. Pero no fue así: sobre el campo en el inicio había nueve futbolistas de la primera plantilla, que podrían haber sido protagonistas de inicio de cualquier choque del líder liguero.

Tan solo el portero del filial Miguel San Román -debutante y protagonista positivo con varias paradas en la primera mitad- y el lateral derecho Ricard Sánchez -que acabó expulsado en el minuto 63 con dos amarillas en 10 minutos- podrían argumentar la inexperiencia como excusa, porque el resto de jugadores no tiene ese comodín.

Los defensores Felipe Monteiro, José María Giménez (sustituido al lesionarse lesión en los primeros diez minutos por Stefan Savic) y Renan Lodi; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Lucas Torreira, Geoffrey Kondogbia y Víctor Machín 'Vitolo'; y los delanteros Joao Félix y Ángel Correa formarían un once de garantías en cualquier equipo de Primera. La clave de la debacle no fue la alineación.

2. UNA DESATENCIÓN DEFENSIVA Y MUY POCO EN ATAQUE

El Cornellá se adelantó en los primeros diez minutos gracias a dos elementos en los que superó al Atlético: intensidad y concentración. La intensidad que aplicó el lateral izquierdo Raúl Prieto 'Rulo' al pelear un balón en el borde del campo a Giménez, que ya lo daba fuera del campo y que le rebaño, lo que obligó al charrúa a hacer una falta a destiempo castigada con golpe franco.

En el saque de esta falta, Adrián Jiménez se adelantó a Renan Lodi y Felipe Monteiro rematando al primer palo un balón que los dos defensores rojiblancos, internacionales con Brasil, no estuvieron concentrados para interceptar. Incluso si él no lo hubiera golpeado, otros tres rematadores del Cornellà llegaban para rematar el balón servido por Agus Medina con poca oposición rojiblanca.

Tras el gol, cabría esperar una avalancha de dominio rojiblanco en pos del empate, pero no fue tal. Sí que tuvieron ocasiones: un remate al larguero de Saúl, otro remate de Correa que rebotó en Borja García y un cabezazo de Felipe; pero San Román tuvo que evitar dos disparos con peligro del Cornellà antes del descanso, y el balance ofensivo de la segunda mitad fue bastante escaso.

3. OTRA LESIÓN DE GIMÉNEZ

El 1-0 tuvo otro efecto colateral desgraciado para el Atlético: la lesión del uruguayo Giménez, precisamente en la falta sobre 'Rulo' que dio lugar al golpe franco del tanto. Un traumatismo en el tobillo izquierdo fue el primer diagnóstico ofrecido por el club, que someterá a pruebas médicas al futbolista este jueves.

El joven central de 25 años, internacional con Uruguay, se ha perdido solo en esta temporada 11 encuentros de 23 posibles entre lesiones y el coronavirus, que tuvo que pasar a principio de temporada. Tras superar la COVID-19 se perdió los partidos contra Celta y Bayern por molestias; y en la vuelta contra el conjunto bávaro sufrió una lesión muscular que le apartó de otros seis partidos. El de ayer era su tercer duelo tras restablecerse.

Lo de Giménez -un central de calidad incuestionable, ganador de cuatro títulos y uno de los pocos supervivientes del título liguero de 2014, llamado a ser un baluarte de futuro para la defensa del Atlético de Madrid- y las lesiones viene de lejos: la pasada temporada se perdió 17 partidos por diferentes dolencias y otros tantos la anterior. Anoche cumplía 200 duelos con el Atlético.

4. JOAO FÉLIX, DESAPARECIDO; SAÚL, EN MAL MOMENTO

La responsabilidad de la eliminación copera de anoche puede repartirse seguramente por igual entre todos los futbolistas que saltaron al césped, pero destaca especialmente el caso de Joao Félix, un futbolista de clase mundial que prácticamente no tuvo impacto en Cornellà. Fue sustituido en el minuto 75 por un golpe en un tobillo, e incluso algunas imágenes muestran una importante hinchazón en su pie derecho, pero antes de ello no se había visto gran cosa del talento luso.

El otro nombre propio del partido fue Saúl Ñíguez. Para él, el encuentro era una oportunidad de reivindicación después de haber perdido su sitio en el once titular, pero más allá del remate al larguero, el ilicitano estuvo gris. "No estoy en buen momento (...), no estoy bien mentalmente", confesó a 'Cuatro' tras el partido.

Tampoco estuvieron acertados Kondogbia y Torreira, los dos últimos fichajes que debían aprovechar la oportunidad para reclamar minutos, ni por supuesto la línea defensiva, que pudo hacer mucho más en el gol del Cornellà.

5. SIMEONE DISPARA LAS DUDAS

La última y más sorprendente consecuencia de la derrota copera llegó por parte del arquitecto del éxito de los últimos nueve años del Atlético, en los que ha logrado siete títulos. Nada más acabar el encuentro, Simeone dijo a 'Cuatro': "Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que habrá que buscar soluciones, si es que estamos el año que viene, y obviamente nos tocará", lanzó al ser preguntado por la eliminación.

Tras ello fue preguntado en la rueda de prensa sobre si tenía dudas en cuanto a su continuidad en el banquillo del Atlético: "El fútbol es muy cambiante y uno siempre tiene que estar abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero tengo que tener siempre la situación abierta de lo que el club decida", contestó.

Con un Atlético de Madrid líder con dos puntos de renta sobre el Real Madrid y dos partidos menos que el rival, en uno de sus mejores momentos de juego y clasificado para los octavos de la Liga de Campeones, la Copa del Rey ha dado un vuelco a la situación anímica e incluso ha puesto en duda, aunque sea levemente, la continuidad de su principal estandarte. Un 'Cornellazo' de efecto insospechado.

Miguel Ángel Moreno