Uruguay mantiene fronteras cerradas hasta 30 de enero para frenar la covid-19

Montevideo, 6 ene (EFE).- Uruguay mantendrá sus fronteras cerradas durante 20 días más, hasta el 30 de enero, para intentar frenar el aumento de casos del coronavirus SARS-CoV-2, que ha crecido exponencialmente en las últimas semanas, informó este miércoles el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.

"Lamentablemente, y muy a nuestro pesar, sobre todo del ministro de Turismo, vamos a seguir con las fronteras cerradas durante 20 días más", indicó el mandatario en alusión a la medida tomada el pasado 16 de diciembre, que incluyó a uruguayos y residentes en el país en el cierre de fronteras ya existente.

Lacalle Pou compareció en una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo junto a los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Turismo, Germán Cardoso, tras el Consejo de Ministros que analizó las medidas tomadas a finales de año.

El mandatario anunció la ampliación en dos horas en bares y restaurantes, que hasta el 10 de enero era la medianoche, y la justificó explicando que "casi todos los contagios son intrafamiliares" y que hay que dar "algún estímulo" a un sector muy golpeado económicamente.

"Lo que se va a solicitar es que cada departamento (provincia) decida si es pertinente o no (la ampliación de ese horario)", dijo.

También informó de la reapertura de espectáculos públicos "con aforo mínimo", incluidos los deportivos, aunque estos sin público, que estaban prohibidos igualmente hasta el 10 de enero.

Lacalle Pou usó la previsión matemática de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria para indicar que, pese al aumento de casos en las últimas semanas, Uruguay se encuentra lejos de los 1.500 positivos y 150 en cuidados intensivos que debía tener.

"No podemos hablar de fracaso, pero tampoco de éxito. Si hay un muerto, personas que han perdido su trabajo, no podemos hablar de éxito. Pero de fracaso notoriamente no", indicó.

Sobre el silencio del Gobierno de a cuál laboratorio piensa comprar vacunas y cuándo se anunciará, el mandatario dijo que es para no afectar las negociaciones, ya que hay jefes de Estado de todo el mundo presionando por más dosis y Uruguay debe "colarse".

"Hay una competencia feroz ¿Qué está tratando de hacer Uruguay? colarse entre los grandes, y la mejor manera de colarse y tener la vacuna cuanto antes es hacer negociaciones que no alteren estos procesos", subrayó.

Uruguay casi alcanzó este miércoles los 1.000 casos diarios de covid-19 por primera vez desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país suramericano y alcanzó una positividad del 14,47 %.

Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), se registraron 946 contagios nuevos en 6.543 análisis, la cifra más elevada tanto en casos diarios como en porcentaje de positivos en testeos, y fallecieron cuatro personas, por lo que se elevó a 221 la cifra de defunciones.

Entre las medidas activas, se mantiene la regulación por ley del derecho de reunión -vigente por dos meses- en aglomeraciones con peligro sanitario, así como la recomendación del teletrabajo.