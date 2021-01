0-1. El Barça, con Messi, reacciona en Huesca

Michel: "Veo al equipo competir y veo a un Huesca vivo"

Huesca, 3 ene (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel Angel Sánchez "Michel", ha señalado tras la derrota de su equipo (0-1) contra el Barcelona, que ve a su equipo competir y que lo ve "vivo".

"Ningún aficionado puede hablar mal de los jugadores y si es así será por errores pero no porque no se dejen la vida y me lo demuestran en los entrenamientos. El equipo compite muy bien. Es situación incómoda y me preocupa. Busco soluciones y creo que las tengo", ha asegurado.

Igualmente ha destacado que la derrota "duele", aunque sea contra el Barcelona porque el equipo necesitaba un cambio y que frente al conjunto catalán era un día especial ante un rival de entidad y que de haber logrado un buen resultado podía suponer "una vuelta de tuerca".

Sobre si teme por su continuidad en el banquillo, Míchel ha indicado que no es su máxima preocupación y que como no depende de él no se fija en ello porque considera que hay gente que merece que vayan bien las cosas y porque sus hombres están "currando muy bien".

"Los jugadores están vivos, no veo un equipo muerto y estoy convencido de que los vamos a sacar adelante la situación. Mi miedo es que ellos se caigan pero me demuestran que no se caen", ha resaltado.

Personalmente ha apuntado que está en el mejor momento de su carrera como entrenador porque busca soluciones, las tiene y tiene la energía "al doscientos por cien".