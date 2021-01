Polémica en Portugal por falsedades en la candidatura de su fiscal europeo

Lisbon (Portugal), 25/04/2020.- Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa delivers a speech during a ceremony commemorating the 46th anniversary of the so-El caso, eclipsado por las fiestas de fin de año, ha adquirido fuerza en las últimas horas, con la intervención del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y la propia ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, quien se ha justificado en una entrevista en la que ha dicho que no ve razones para dimitir.EFE/EPA/TIAGO PETINGA/Archivo