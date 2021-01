Gracia: "El equipo está muy vivo"

Valencia, 3 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que pese a que se encuentra en puestos de descenso y sabe que “después de cada partido que pasa hay más necesidad”, percibe que “el equipo esta muy vivo y animado”.

“El estado anímico del vestuario estaba roto tras el partido del Granada, pero el equipo ha ido recobrando el animo y la fe y la confianza en estar bien preparados para el próximo encuentro”, señaló.

El técnico restó importancia a la falta de experiencia de muchos jugadores pese a la complicada situación. “La falta de experiencia solo tiene una cura, jugar. Con nuestra plantilla tenemos que invertir en minutos. No quiero fijar que el problema sea ese porque no creo que lo sea. No todo se reduce a la falta de experiencia”, apuntó.

Respecto al encuentro del lunes ante el Cádiz dijo que es un club al que aprecia “mucho” porque tuvo “una experiencia de vivirlo y disfrutarlo”.

“Hay que reconocer todo el trabajo de Álvaro Cervera. No es flor de un día y gracias a ello están disfrutando de esta temporada. Están sacando mucho parado de los recursos que tienen. Tienen peligro en su contraataque y en jugadores con experiencia. Es un buen bloque, que tiene muy claro a lo que juega y se les nota”, señaló.

“Venimos de una derrota y queremos volver a la senda del triunfo porque cada vez la necesidad es mayor”, dijo el técnico que descartó que Maxi Gómez no jugara ante el Granada por estar descontento con él por su actitud en los entrenamientos.

“El equipo está muy unido, no hay problemas entre jugadores, o entre jugadores conmigo y mis decisiones son puramente tácticas. Estoy muy contento con Maxi por como está entrenando y no tengo el más mínimo problema con él. No es cierto cualquier comentario en ese sentido”, dijo.

El entrenador confirmó que recupera a Toni Lato y a Hugo Guillamón pero dijo que “Uros Racic sigue sin estar bien del todo y que va a ver cómo evoluciona”.

Además, se mostró seguro de que Kang In Lee volverá a ser importante. “Kang In ha participado en muchos partidos, estuvo aislado un tiempo y desde que volvió han participado más otros compañeros. Es un jugador importante y lo va a demostrar”, aseguró.