El dúo Lucas Vázquez-Asensio impulsa al Madrid

Madrid, 2 ene (EFE).- El dúo Lucas Vázquez-Marco Asensio, otra vez las alas titulares de Zinedine Zidane, frenaron la impecable marcha del Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet e impulsaron de nuevo al Real Madrid, que se rehizo del pinchazo en Elche y pasa a liderar LaLiga Santander de forma provisional a falta de que el Atlético se mida al Alavés en Mendizorroza este domingo.

Entre ambos fabricaron los dos goles con los que el conjunto madridista amarró la victoria en el Alfredo di Stefano ante un buen Celta por momentos pero que no pudo con la eficacia de ambos y que pagó caros errores puntuales.

Y no era una cuestión menor la llegada del equipo del 'Chacho' Coudet para la escuadra de Zidane por su gran momento, por la obligación de no volver a tropezar y por la baja de su capitán, Sergio Ramos. Pero para su fortuna encontró su versión más solvente, la que llevó a hacerse con el título la pasada campaña y con la que pretende no rendirse antes de tiempo ante el ritmo sostenido del Atlético de Madrid.

La pegada que tantas veces le falta la encontró muy pronto, en la continuación de una jugada en la que Nacho Fernández sacó bajo palos un remate de Iago Aspas. El balón acabó para Asensio por la izquierda y el centro del balear lo remató a la red de cabeza Lucas Vázquez. También la puntilla llegó al inicio del segundo tiempo. A la inversa, fue Lucas el que sirvió a Asensio el gol tras un corte de balón en la medular del croata Luka Modric.

El Real Madrid pasa a comandar la tabla con un punto más y tres partidos más jugados que el Atlético de Madrid, que visitará este domingo al Alavés en busca de su cuarta victoria seguida.

No solo vio frenada su magnífica racha el Celta -cinco victorias y un empate-, sino que su gran referencia y estrella, Iago Aspas, se tuvo que retirar lesionado justo antes del 2-0, también Manuel Agudo 'Nolito' acabó con molestias, y el peruano Renato Tapia, su ancla por delante de la zaga, se perderá por sanción el siguiente encuentro ante el Villarreal.

Los dos duelos con los que comenzó LaLiga este 2021 permitieron al Villarreal arrebatar al Sevilla la cuarta plaza, la última que da acceso a la Liga de Campeones, tan solo cuatro días después de que el conjunto de Julen Lopetegui ganase en el cierre de 2020 al de Unai Emery en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El 'submarino amarillo' se rehizo con un triunfo ante el Levante (2-1) en La Cerámica y el equipo sevillista no pasó del empate a uno en el derbi ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini.

Los goles de Fer Niño (m.19) y Gerard Moreno (m.54) devolvieron al Villarreal a la senda de la victoria tras el empate ante el Athletic y la derrota frente al Sevilla, con buenas sensaciones hasta que el Levante reaccionó y tras acortar distancias por medio de Sergio león (m.73) llegó a estar cerca de las tablas.

No obstante, ese impulso final no le dio al cuadro de Paco López para sacar tajada y alejarse del peligro, en tanto que el Villarreal, que tuvo oportunidades también para sumar el tercer tanto, se afianza en la zona de privilegio, beneficiado también por el empate del Sevilla en el derbi de la capital andaluza, en el que el Betis, pese a las numerosas bajas que presentó, fue superior.

De hecho, dispuso a un cuarto de hora del final de un penalti para poner el partido a su favor, pero el meta marroquí Yassine Bono, detuvo el lanzamiento del francés Nabil Fekir, a quien había trabado el argentino Marcos Acuña.

El propio Fekir y Canales tuvieron las opciones más claras de un Betis con mejor puesta en escena en la primera parte que un Sevilla un tanto conservador, aunque su pegada pareció inclinar el derbi de su lado cuando, al inicio del segundo periodo, Suso Fernández abrió la cuenta.

No tuvo tiempo para consolidar el marcador el conjunto de Lopetegui. Muy poco después, el colegiado Carlos del Cerro Grande decretó penalti por falta del brasileño Diego Carlos sobre Loren Morón y Sergio Canales firmó las tablas que podía haber desnivelado luego Fekir, pero Bono fue de nuevo providencial y dejó el 1-1 como resultado definitivo, marcador que sabe a poco para la ambición Champions del Sevilla y para los méritos y la necesidad del bloque de Pellegrini.

El primer encuentro del año no sirvió al Getafe para enderezar el rumbo, todo lo contrario que le ofrece al Valladolid, cuyo triunfo en el Alfonso Pérez Muñoz (0-1) le permite abandonar la zona de descenso, a la que baja provisionalmente el Valencia.

Un solitario gol de Shon Weissman a los 37 minutos firmó la victoria del equipo de Sergio González, firme y solvente ante un Getafe sin inspiración que enlazó su segunda derrota seguida y su tercer partido sin ganar, lo que le deja justo por detrás de los pucelanos, a tan solo dos puntos de la zona roja. Sabor agridulce para el récord de José Bordalás, que con 189 encuentros se convierte en el técnico con más partidos en el conjunto madrileño.

