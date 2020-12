Álvaro Recoba se suma al cuerpo técnico del Nacional uruguayo

Montevideo, 29 dic (EFE).- El exfutbolista Álvaro 'Chino' Recoba se sumará al cuerpo técnico del Nacional uruguayo, que este martes confirmó la continuidad de Jorge Giordano al frente del primer equipo.

En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter, el tricolor explicó que a los "históricos" Juan Carlos Blanco y Esteban Gesto se suma ahora "otra gloria del club".

Recoba, de 44 años, abandonó su carrera profesional en 2015 vistiendo los colores del Nacional, conjunto con el que conquistó dos campeonatos locales.

Además, desde este año ocupaba el cargo de director de Relaciones Internacionales del tricolor.

En noviembre, durante una entrevista con Efe, el también exjugador del Inter de Milán, entre otros equipos, declaró que no extrañaba el fútbol, aunque dejó ver su deseo por estar "día a día explicando ciertas cosas".

De acuerdo con esto, detalló que llegado el momento se veía como entrenador.

"Por experiencia de haber tenido muchos entrenadores hay un par de cosas que el técnico no puede no tener para mí y mirando siempre a los que les ha ido bien a nivel bajo, medio o alto hay algo que es fundamental, que es la llegada al jugador, el modo en que el jugador entiende como sos vos, no como entrenador, como persona", puntualizó.

En 2021, el Nacional comenzará el año enfrentando al Montevideo Wanderers en la final del Torneo Intermedio.

Dicho encuentro debía jugarse el pasado 20 de diciembre, no obstante, este debió ser suspendido luego de que se confirmó un caso de covid-19 en la delegación tricolor.