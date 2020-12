Mirotic, Mejor Jugador de la jornada por su exhibición en el Clásico

Contenido relacionado

Madrid, 27 dic (EFE).- El FC Barcelona avisó este domingo al base francés Thomas Heurtel, apartado del primer equipo, de que "en ningún momento y en ningún caso" le indemnizarán si pretende quedarse en un club español de la ACB, por lo que intentarán buscar una salida pactada con él antes de que se cierre la ventana de fichajes de la Euroliga el 6 de enero.

"Nosotros como club en ningún momento y en ningún caso vamos a indemnizar al jugador si pretende quedarse en un equipo español de la ACB, vamos a procurar que encuentre un equipo fuera de la ACB, pero lo que está claro también es que el prestigio del club está por encima de todo y no vamos a malgastar el dinero del club de una forma que nosotros consideramos que no es la correcta en esta situación", dijo Albert Soler, director del Área de Deportes Profesionales del Barça, en los medios oficiales del club catalán.

Recordó que el jugador no cuenta ya para la disciplina del primer equipo "y por lo tanto lo más lógico sería encontrar una salida pactada con el jugador para que antes del 6 de enero que es cuando se cierra la ventana de Euroliga él estuviera fuera del club" y negó que abandonasen al jugador en Estambul la semana pasada, cuando le impidieron regresar en el vuelo chárter a Barcelona tras enterarse de que estaba negociando su fichaje con el Real Madrid.

"En ningún momento se quedó desatendido, su agente estaba con él, el club asumió el cargo del hotel y del viaje de vuelta pero no tenemos ningún tipo de remordimiento por el hecho de tener que decir que hemos dejado abandonado a un jugador, ni mucho menos", añadió Soler.

"Desde el momento que se le comunica que no formará parte de la disciplina del primer equipo también se decide que no va a ir convocado los siguientes partidos. A partir de ahí, el jugador estaba negociando su salida con otros clubes y nos pidió poder viajar con el equipo en el charter para poder llegar a un acuerdo con los equipos que el estaba negociando", continuó explicando el directivo.

"Nosotros no tuvimos ningún problema y él en ningún momento siguió la disciplina del equipo y no hacia vida de equipo, aunque es cierto que entrenó ese día ya que estaba en Estambul, pero en ningún momento él siguió ninguna rutina del equipo ni mucho menos como jugador convocado. A partir de ahí nuestra sorpresa fue cuando nos enteramos que no estaba negociando con ningún equipo turco, estaba negociando con un equipo español de la ACB y consideramos que no tenía ningún sentido que él tuviera que volver con nosotros ya que estaba haciendo unas gestiones personales", concluyó Albert Soler. EFE