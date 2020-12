De Paul: "Es el mejor momento de mi carrera"

Roma, 23 dic (EFE).- Capitán del Udinese, parte de la columna vertebral de la selección argentina y en la lista de los deseos de grandes clubes europeos, el argentino Rodrigo De Paul reconoció en una entrevista con EFE que vive el "mejor momento de su carrera", fruto de años de sacrificio y trabajo intenso, desde el comienzo de su carrera en las juveniles de Racing Avellaneda.

En una larga conversación por vídeo llamada, De Paul (Sarandí, 24 de mayo de 1994) expresó su alegría por compartir el vestuario con compatriotas y amigos como Roberto Pereyra o Ignacio Pussetto, su convicción de que con trabajo coronará su sueño de jugar como protagonista en la Liga de Campeones y su ambición de "dar una alegría a un país entero" con un triunfo en la próxima Copa América.

Pregunta: Usted está el centro del proyecto deportivo del Udinese y de la selección Argentina, ¿es este el mejor momento de su carrera?

Respuesta: Personalmente me encuentro en un momento muy bueno, físicamente, mentalmente, me encuentro cómodo, con confianza, siento que mis compañeros confían mucho en mí, que el cuerpo técnico deposita mucha confianza en lo que puedo hacer. Todo eso a mí me gusta, estos desafíos me hacen sentir vivo.

Vengo de un club grande de Argentina (Racing Avellaneda) en el que cada día era una evaluación, todas esas cosas a mí me gustan. Uno siempre intenta hacer un poco más de lo que dicen para alzar un poco más el nivel y puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera.

P: Comparte además el vestuario con cuatro compatriotas y amigos como Roberto Pereyra, Juan Musso, Ignacio Pussetto y Nahuel Molina.

R: Siempre es lindo jugar con los grandes jugadores y más si son argentinos, porque la conversación es más fluida. Y más si es un amigo como es el Tucu, tanto dentro como fuera del campo nos conocemos mucho. Mirándonos sabemos cómo se encuentra uno, lo que va a hacer. Tenemos una relación muy cercana y eso en el campo se ve. Las energías son importantes. Pero tenemos a un equipo de mucho nivel.

P: ¿Qué se siente al ser una pieza fija de la selección absoluta argentina?

R: Es importante estar en el grupo, sentirse parte. Los partidos son todos diferentes y a veces juega uno, a veces juega otro. Obvio que me gustaría jugar todos los partidos, pero lo importante es intentar sumar y el objetivo es estar dentro de los 23.

La selección mezcla experiencia y juventud, es bueno, importante. Hay muchos jóvenes y otros que no somos tanto, pero llegaremos con experiencia a la Copa América, a la Copa del Mundo. Todo ese rodaje está guiado y construido sobre una base de experiencia como lo es la de nuestro capitán Leo (Messi), Fideo (Ángel Di María), Kun (Agüero), (Nicolás) Otamendi, que son los que conducen este grupo.

P: ¿Cómo es su relación con el seleccionador Lionel Scaloni?

R: Empezamos el camino juntos, él con su cuerpo técnico y yo como jugador. Estuve en todas las convocatorias, fui uno de los jugadores que más participó en sus convocatorias. Hay mucha confianza, diálogo. Me gusta porque me marca los defectos, las cosas que se pueden mejorar y a mí me hace bien.

El grupo lo quiere respaldar y siempre está ahí para dar el máximo. La Selección es lo más importante y encontrarte con gente tan transparente y tan cercana hace que quieras dar aún más.

P: Usted debutó en la Liga de Campeones con el Valencia, cuando era muy joven ¿Cuántas ganas tiene de volver a competir en la Copa de Europa?

R: Aprendí que los objetivos tienen que ser a corto plazo, el fútbol es muy dinámico. No sabes lo que puede pasar mañana. La 'Champions' es el torneo más importante a nivel clubes y obviamente poder jugar una final, semifinal es algo magnífico. Pero todo eso llega a su debido tiempo, sé que haciendo las cosas bien en donde estoy todo llega.

Me lo han demostrado las vivencias que he tenido en mi carrera. Pensaba que estando en Udinese era bastante difícil poder llegar a la Selección y sin embargo con trabajo, constancia, siendo una persona profesional y seria todo llega. Así que todo eso que yo me propongo llegará.

P: ¿Ve fútbol en su tiempo libre?

R: Me gusta mucho ver fútbol. Los fines de semana miro mucho, obviamente la Serie A. Uno si no está jugando al mismo horario uno mira prácticamente todos los partidos. Y luego la Liga y la Premier. Ver los partidos te ayuda a mejorar en muchos aspectos.

P: Usted ha cambiado muchas posiciones a lo largo de su carrera. ¿Quiénes eran sus ídolos en su juventud? ¿Jugaban en su posición actual?

R: Cuando era pequeño jugaba de enganche. Jugadores como Riquelme, Zidane, Ronaldinho, cuando yo era pequeño, estaban en su mejor momento y la verdad que los miraba mucho.

P: ¿Y en la actualidad en quiénes se fija?

R: Kroos, Modric son jugadores que se puede disfrutar viéndolos jugar. A mí un jugador que me gusta es Pogba, también Vidal me parece un volante muy completo, porque tiene llegada, gol, recuperación, es dinámico.

P: ¿Cómo fue su recorrido en las juveniles antes de convertirse en profesional?

R: Fui de muy chico a Racing. De chico tomaba el fútbol como un juego, luego empecé a verlo con otro tipo de responsabilidad. Fue un camino bastante duro, muchos años. La verdad es que cuando estás en las inferiores es difícil, porque llegan jugadores de muchos lados. Ese período pasan técnicos que miran las inferiores, técnicos que le gusta ir a comprar, es un camino muy difícil, porque convives con la duda de si lo vas a poder lograr o no. El camino es bastante duro.

P: ¿Le gustaría terminar su carrera en Argentina?

R: Me quedan muchos años de carrera e intento ganar cosas y dejar una marca. Pero obviamente es una posibilidad, si bien uno ya no evalúa todo ese tipo de cosas. No lo analicé, pero sí que me gustaría estar cerca de toda mi familia por todo este tiempo perdido.

Andrea Montolivo