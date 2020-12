Modric fuera de la lista; vuelven Vini Jr, Isco y Hazard

Contenido relacionado

Isco se incorpora al grupo; Modric, ausente

Madrid, 22 dic (EFE).- Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, no inició el entrenamiento junto al resto de sus compañeros por una sobrecarga muscular en su pierna izquierda e Isco Alarcón se incorporó al grupo y podría estar listo para enfrentarse al Granada.

Por segunda jornada consecutiva, el medio croata no pudo ejercitarse con normalidad. Acabó con molestias el choque ante el Eibar y parece que no podrá formar parte del once de Zinedine Zidane para el siguiente compromiso del Real Madrid.

Sin embargo, el técnico francés podría citar a Isco, que se cayó de la convocatoria del choque ante el Eibar por un fuerte golpe en un tobillo y este martes trabajó con normalidad desde el inicio de una sesión en la que también estuvo el brasileño Vinícius Júnior, que no viajó a Eibar por una gastroenteritis de última hora.

Además, el belga Eden Hazard continuó con su puesta a punto y podría tener una oportunidad en la lista de Zidane, que no quiere arriesgar con un hombre que podría ser clave en el esquema del Real Madrid.

Ante el Eibar regresaron a una convocatoria Mariano Díaz, el serbio Luka Jovic y el noruego Martín Odegaard. Con la puesta a punto de Isco y Vinícius, más la recuperación de Hazard, frente al Granada el único jugador que podría quedarse en la enfermería sería Luka Modric. Su sustituto en el centro del campo será el uruguayo Fede Valverde.