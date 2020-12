Jango Edwards gana el Premio Zirkòlika de circo a la mejor trayectoria

Barcelona (España), 22 dic (EFE).- El clown norteamericano Jango Edwards ha ganado el Premio Zirkòlika de Circo a la Mejor Trayectoria por una dilatada carrera que ha desarrollado sobretodo en Cataluña, según ha informado este martes la revista Zirkòlika, que impulsa los galardones.

Considerado como uno de los máximos referentes del lenguaje contemporáneo de los payasos y representante del llamado 'clown power', su humor entre la provocación y la ternura ha causado siempre un gran impacto en público y crítica.

Stanley Ted Edwards, más conocido como Jango Edwards, ha actuado en teatros, circos y recintos de toda Europa, América y Oceanía y desde hace casi 20 años reside en Barcelona, una de las sedes del Nouveau Clown Institute, escuela de payasos que él lidera desde el año 2009.

Jango Edwards (Detroit, 1950) actuó por primera vez en Barcelona en el Salón Diana el año 1977 y, desde entonces, ha establecido estrechos vínculos con Cataluña.

A sus 70 años de edad, el pasado mes de septiembre organizó en el teatro La Gleva de Barcelona el festival "The man, the myth and the legend", donde compartió escenario con artistas como Pepa Plana, Tortell Poltrona, Roberto Oliván, Andreu Buenafuente o Mario Gas.

A lo largo de su carrera ha creado espectáculos como "Penzilpeeni Zircus", "Nothing but the truth", "Nightmirrors" y "Garbage", que le han consagrado como artista de referencia en el mundo del 'clown'.

Jango Edwards recibirá su galardón en la Nit de Circ que se celebrará el próximo 23 de diciembre de manera virtual.

La gala será una retransmisión televisiva que se podrá seguir en directo a través de las redes sociales o ver íntegramente en diferido en laxarxa.com y en los 14 canales de la Xarxa de Televisions Locals.

El resto de Premios Zirkòliza se darán a conocer en el transcurso de este espectáculo, que contará con la música en directo del grupo Sakapatú y las actuaciones de las payasas Pepa Plana y Nöel Olivé y los cómicos Toti Toronell y Pere Hosta.

También ofrecerán sus números de circo Luis Niño 'Totó' (malabarista), Martina Covone (cuerda aérea), compañía Nom Provisional (percha china) y Léa Legrand (bola de equilibrio).

Todos los artistas de circo participantes en este espectáculo dirigido por Xavier Erra fueron nominados o ganadores de la pasada edición de los Premios Zirkòlika.