Ineos se blinda para 2021, "Supermán" López y Cortina llegan a Movistar

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- El británico Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, ha sido el fichaje más sonado para la temporada 2021, en la que lucirá el maillot del Israel Start-Up Nation después de una trayectoria gloriosa de 10 años en el Sky-Ineos. Es precisamente su exequipo quien se ha blindado con los fichajes de Adam Yates, Daniel Martínez y Richie Porte.

En las filas españolas, Movistar se ha reforzado con 5 corredores, entre ellos dos de alto nivel: el asturiano Iván García Cortina y el colombiano Miguel Ángel "Supermán López", que unirán sus fuerzas a las de Enric Mas y Marc Soler para aspirar a los podios de las grandes.

A pesar de los efectos negativos de la pandemia, el mercado del ciclismo ha tenido movimiento, con nombres ilustres cambiando de maillot ante la temporada próxima.

Froome, a sus 35 años, sorprendió con su marcha al Israel. aunque su rendimiento es una incógnita, ya que el británico de origen keniano no ha demostrado en 2020 estar recuperado totalmente de su grave caída en el Dauphiné 2019. En su nueva formación tratará de demostrar que aún tiene ciclismo en sus piernas.

Ineos tendrá una formación temible y será el "Dream Team". Al colombiano Egan Bernal, el ecuatoriano Richard Carapaz, al británico Tao Geoghegan, entre otros, se unen Adam Yates, Daniel Felipe Martínez, ganador del Dauphiné, y Richie Porte, tercero en el Tour.

La crisis hizo desaparecer al CCC polaco, y su figura, el campeón olímpico belga Greg Van Avermaet buscó refugió en el Ag2r francés, de donde salió de la plantilla Romain Bardet, tercero en el Tour 2017, camino del Sunweb, ahora llamado DSM.

Otros fichajes sonados fueron los del británico y devaluado Mark Cavendish, quien pasó de una posible retirada al Deceuninck Quick Step del campeón mundial Julian Alaphilippe ó el luxemburgués Bob Jungels, reclutado por el Ag2r.

.Estas son las novedades en los equipos World Tour 2021:

.- Movistar (ESP):

Iván García Cortina (Bahrain-McLaren), Gregor Mühlberger (BORA-Hansgrohe), Abner Gonzalez (neoprofesional), Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), Miguel Ángel López (Astana)

.- AG2R Citroën (FRA):

Greg Van Avermaet, Michael Schär y Gijs Van Hoecke (CCC), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Damien Touzé (Cofidis), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Ben O'Connor (NTT Pro Cycling), Anthony Jullien (Chambéry Cyclisme), Nicolas Prodhomme (VC Villefranche Beaujolais)

.- Astana Premier Tech (KAZ):

Gleb Brussenskiy y Yevgeniy Fedorov (Vino-Astana Motors), Samuele Battistella, Stefan de Bod y Matteo Sobrero (NTT Pro Cycling), Andrea Piccolo (Colpack Ballan), Benjamin Perry (Israel Cycling Academy) y Javier Romo (ESP/neoprofesional)

.- Bahrain-Victorius (BHR)

Jack Haig (Mitchelton-SCOTT), Gino Mäder (NTT Pro Cycling) y Jonathan Milan (Friuli ASD).

.- BORA-Hansgrohe (ALE)

Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Wilco Kelderman (Sunweb), Giovanni Aleotti (Team Friuli ASD), Matthew Walls (Pista), Frederik Wandahl (ColoQuick), Ben Zwiehoff (VTT), Jordi Meeus (SEG Racing Academy) y Anton Palzer (Esquí Alpino)

.- Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (BEL)

Jan Hirt (CCC Team), Jonas Koch (CCC Team), Louis Meintjes (NTT), Baptiste Planckaert (Wallonie), Lorenzo Rota (Bardiani), Rein Taaramäe (Total Direct Energie), Georg Zimmermann (CCC Team)

.- Cofidis (FRA):

Rubén Fernàndez (Euskaltel-Euskadi), Tom Bohli (UAE Team Emirates), Szymon Sajnok (CCC Team), Rémy Rochas (Nippo Delko One Provence), Jelle Wallays (Lotto Soudal), Thomas Champion (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme), Andre Carvalho (Hagens Berman Axeon), Simon Geschke (CCC Team), Jempy Drucker (BORA-hansgrohe)

.- Deceuninck-Quick Step (BEL):

Josef Cerny (CCC Team), Mark Cavendish (Bahrain-McLaren)

.- EF Education Nippo (EE.UU):

Hideto Nakane, Fumiyuki Beppu et Julien El Fares (NIPPO DELKO One Provence), Michael Valgren (NTT Pro Cycling), Will Barta (CCC Team), Daniel Arroyave (neoprofesional) y Diego Camargo (neoprofesional)

.- Groupama-FDJ (FRA):

Jake Stewart, Lars van den Berg et Clément Davy (La Conti Groupama-FDJ), Attila Valter (CCC Team), Matteo Badilatti (Israel Start-Up Nation)

.- Israel Start-Up Nation (ISR) :

Chris Froome (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Patrick Bevin y Alessandro De Marchi (CCC Team), Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling), Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team), Taj Jones (ARA Pro Racing Sunshine Coast)

.- Lotto Soudal (BEL):

Andreas Kron (Riwal Securitas Cycling Team), Sébastien Grignard, Harry Sweeny, Viktor Verschaeve et Xandres Vervloesem (Lotto Soudal U23), Filippo Conca (Biesse Arvedi), Sylvain Moniquet (La Conti Groupama-FDJ), Maxim Van Gils (Lotto Soudal Sub23), Kamil Malecki (CCC Team)

.- GreenEDGE Cycling (ExMitchelton-Scott) (AUS):

Michael Matthews (Sunweb), Tanel Kangert (EF Pro Cycling), Amund Grondahl Jansen (Jumbo-Visma)

.-Qhubeka-ASSOS (RSA):

Sean Bennett (EF Pro Cycling), Lukasz Wisniowski (CCC Team), Karel Vacek (Colpack Ballan), Simon Clarke (EF Pro Cycling), Kilian Frankiny (Groupama-FDJ), Dimitri Claeys (Cofidis), Connor Brown (NTT Continental), Harry Tanfield (AG2R La Mondiale), Emil Vinjebo (Riwal Securitas), Fabio Aru et Sergio Henao (UAE-Team Emirates), Lasse Norman Hansen (Alpecin-Fenix), Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF-Faizanè), Sander Armée (Lotto Soudal), Mauro Schmid (Leopard Pro Cycling), Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma), Robert Power (Sunweb).

.- Ineos Grenadiers (GBR):

Adam Yates (Mitchelton-SCOTT), Daniel Martinez (EF Pro Cycling), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Richie Porte (Trek-Segafredo), Tom Pidcock (Trinity Road Racing)

.- Jumbo-Visma (HOL):

Sam Oomen (Sunweb), Nathan Van Hooydonck (CCC Team), Edoardo Affini (Mitchelton-SCOTT), David Dekker (SEG Racing Academy), Olav Kooij et Gijs Leemreize (Jumbo Visma Development Team)

.- Team DSM (ExSunweb) (ALE):

Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Marco Brenner (Juniors), Andreas Leknessund (Uno-X Pro Cycling Team), Niklas Märkl (Development Team Sunweb), Kevin Vermaerke (Hagens Berman Axeon), Romain Combaud (Nippo Delko One Provence)

.- Trek-Segafredo (EE.UU):

Antonio Tiberi (Team Colpack Ballan), Alessandro Fancellu (Kometa-Xstra Cycling Team), Amanuel Ghebreigzabhier (NTT Pro Cycling), Mattias Skjelmose Jensen (Leopard), Jakob Egholm (Hagens Berman-Axeon)

.- UAE-Team Emirates (UAE):

Matteo Trentin (CCC Team), Rafal Majka (BORA-hansgrohe), Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling).