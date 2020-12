Para Simeone, la Liga "no" es cosa de dos

Contenido relacionado

Madrid, 21 dic (EFE).- Hay pocos equipos que hayan desdibujado tanto en los últimos tiempos al Atlético de Madrid en la Liga como la Real Sociedad, a la que "da gusto verla jugar", en palabras de Diego Simeone, que avista la visita de este martes al Reale Arena con la certeza de que su equipo "todavía no" está preparado para juntar a Joao Félix, Diego Costa y Luis Suárez en el once titular.

Mientras tiene la duda de la titularidad del talento portugués, por el "golpe importante" costal sufrido el sábado ante el Elche y del que se "está tratando" (este lunes entrenó "bien" y jugará, aunque "en las próximas horas" resolverá si de inicio o después), y rechaza que la Liga sea de dos, de su equipo y del Real Madrid, ya asoma inminente una de las salidas más exigentes de toda la Liga.

"Me imagino el rival que vemos todos los partidos, compitiendo siempre muy bien, con un juego muy claro desde los laterales bajos hasta la salida de tres con Portu, si es que juega por dentro, imaginando un 5-3-2 muy claro desde lo que se ve en su juego", analizó el técnico, que advirtió de la complejidad del oponente.

"Está claro que no es fácil controlarlo, porque llegan con mucha frecuencia en zona de gol y por las bandas para explotar las carreras. Es un equipo competitivo, que lo está haciendo bien. Da gusto verlo jugar porque es muy intenso y con mucha dinámica de juego", recalcó.

Del curso pasado, cuando su equipo perdió 2-0 en el Reale Arena, a éste, Simeone ve que el conjunto donostiarra "sigue creciendo". "Está trabajando muy bien, con un entrenador (Imanol Alguacil) que tiene la idea muy clara de lo que necesita de sus futbolistas y que lo está expresando de la mejor manera en el juego", valoró.

"Creo que tiene muchos más recambios. La llegada de Silva le ha dado mucha jerarquía a su juego en mitad de campo y tiene futbolistas de mitad de cancha hacia adelante muy buenos. Por eso marcan muchos goles, atacan como atacan y han crecido en la intensidad en la presión. Está compitiendo ya desde hace años a un muy buen nivel", añadió en la rueda de prensa telemática.

JOAO-SUÁREZ-COSTA, "TODAVÍA NO" EN EL ONCE TITULAR

También el Atlético está marcando muchos goles. De la pasada Liga a ésta, en este mismo momento con doce partidos jugados, ha doblado su cifra de tantos: de 12 a 24. ¿Sólo por Luis Suárez? ¿O por el cambio de juego del equipo? "Todo es una consecuencia", respondió Simeone, que insistió en que el crecimiento viene desde junio pasado, cuando se retomó la competición tras el parón por Covid-19.

"Hemos mejorado nosotros como entrenadores en la propuesta y ellos han interpretado a la perfección lo que se está buscando y, sobre todo, lo que queremos sacar de los muy buenos futbolistas que tenemos", explicó el entrenador, que admitió las similitudes entre Radamel Falcao y Luis Suárez por su condición de "rematadores".

"Las características de Costa, de Villa en su momento, no han sido tan rematadores. Salían más a jugar. Puede ser Torres también como más rematador, Mandzukic en su momento... Pero sí la referencia de Suárez con Falcao puede ser real porque viven del gol y juegan para hacer gol. Necesitan que su equipo los abastezca y que genere juego para que ellos convivan el mayor tiempo posible donde se siente más cómodos, en el área", expuso.

Ya dispone a la vez para armar el once de Diego Costa, Joao Félix y Luis Suárez. También había ocurrido al inicio del curso, aunque no los empleó juntos desde la alineación titular. Tampoco lo hará de momento, porque considera "que todavía no" está preparado su equipo para juntar a los tres al inicio del duelo en la alineación.

"Sinceramente, no los veo para empezar (a los tres juntos), pero sí podemos terminar con ellos. El partido de Vigo (jugaron Costa y Suárez de inicio y Joao fue suplente) es una referencia. Es una pena que Diego, en ese momento, se lesionó, porque al estar los dos muy bien son dos delanteros muy peligrosos y seguramente pueden jugar juntos. Habrá que tener paciencia y explotar los mejores momentos de cada uno de los futbolistas que tenemos. Lo importante es lograr en el momento que estén bien ponerlos en campo", repasó.