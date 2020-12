La terminal de Dover cierra al tráfico por las restricciones de Francia

Londres, 20 dic (EFE).- La terminal de transbordadores de Dover, en el sureste de Inglaterra, comunicó este domingo su cierre al tráfico por las restricciones impuestas en Francia debido a la nueva variante del coronavirus, informaron las autoridades portuarias.

"Se pide tanto a la carga acompañada (camiones) como a los pasajeros clientes que no viajen al puerto. Entendemos que las restricciones permanecerán en vigor durante 48 horas desde esta medianoche", señaló el puerto de Dover en un comunicado.

No obstante, los camiones procedentes de Francia hacia el Reino Unido sí estarán autorizados a entrar, pero no se descarta que algunos conductores no quieran cruzar por temor a no poder después salir de territorio británico, según los medios locales.

Dover, que une el Reino Unido y Francia a través de transbordadores, es un importante tránsito de camiones de carga.

Además de Francia, otros países europeos han cerrado sus fronteras a vuelos procedentes del Reino Unido ante el aumento de los contagios de la covid-19 que las autoridades británicas vinculan con la aparición de una nueva cepa del coronavirus.

Al igual que Dover, el Eurotunnel, que une el Reino Unido y Francia a través del túnel por debajo del canal de la Mancha, indicó este domingo que ha suspendido el acceso a su terminal de Folkestone, en el sureste inglés, a partir de las 22.00 GMT, para el tráfico hacia el puerto francés de Calais.

El Gobierno británico, mientras tanto, informó hoy de que el primer ministro, Boris Johnson, presidirá este lunes una reunión del comité de emergencia Cobra, integrado por los principales ministros, para evaluar la situación creada por los viajes internacionales.

La asesora médica de la Sanidad en Inglaterra, Yvonne Doyle, calificó hoy de "grave preocupación" el incremento de los contagios de la covid-19 en el Reino Unido, que llegaron este domingo a 35.928, casi el doble de los contabilizados hace una semana.

Según los científicos británicos, la nueva cepa acelera hasta un 70 % más la transmisión del virus y parece responsable del inquietante incremento de los contagios en Londres y varios condados del sureste y el este de Inglaterra.

Johnson decidió anoche situar a Londres y el sureste de Inglaterra en el nivel 4 de riesgo -grave-, con el cierre de tiendas que venden artículos no esenciales, gimnasios o cines.