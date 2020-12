Rummenigge dice que tras "un año de locura" el Bayern quiere más títulos

Berlín, 20 dic (EFE).- El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, dijo este domingo en el programa "Doppelpass" que tras "un año de locura" -con cinco títulos- el club quiere todavía más.

"Hemos jugado un año de locura. No hay ningún equipo que haya disputado tantos partidos a este nivel", dijo Rummenigge.

La victoria ante el Bayer Leverkusen por 1-2, con la que el Bayern le arrebató el liderato de la Bundesliga al equipo de las aspirinas, fue para él la prueba de la voluntad, el carácter y la ambición de los jugadores siguen intactos.

"El año había empezado bien y tenía que terminar bien", dijo Rummennigge que espera siga transitando los caminos que ha recorrido.

"Detesto esa frase en la que alguien dice que ya no tiene que demostrar nada. Yo tengo que mostrar todos los días lo que somos, también tras un año glorioso. Eso es algo que está dentro de todos nosotros", añadió.

Rummenigge dejará su cargo el 1 de enero de 2022 cuando será relevado por Oliver Kahn.

"Siempre he sido enemigo de considerarse imprescindible. No sé lo que haré el 1 de enero de 2022, no he decidido si haré algo después. Kahn es alguien predestinado para este cargo", explicó