Las nuevas restricciones en Inglaterra no afectan al deporte profesional

Londres, 20 dic (EFE).- Las nuevas restricciones introducidas por el Gobierno británico, que implican la no movilidad durante las fechas navideñas, no tendrán efecto en el deporte profesional.

Como ya ocurrió con el pasado confinamiento de noviembre, los deportistas de élite podrán seguir entrenando y compitiendo con normalidad, aunque el público en las áreas que estén en este nuevo nivel 4 desaparecerá de los estadios, como también ocurría en el nivel 3.

Con estas nuevas restricciones, que han entrado en vigor este domingo, la movilidad entre casas está prohibida durante el periodo navideño, las personas de diferentes domicilios no se podrán juntar, los comercios no esenciales están cerrados y no se permiten viajes fuera de las áreas en nivel 4.

Estas medidas ya se aplican en Londres y en buena parte del sureste de Inglaterra.

Mientras que el deporte profesional continuará con normalidad, sí que se suspenderá el no profesional, por lo que competiciones más allá de la sexta división de fútbol tendrán que parar, así como a partir de la Tercera división del fútbol femenino.