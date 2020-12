2-1. El Levante se llevó un partido que ambos que quisieron ganar

Contenido relacionado

Mikel Merino: "Hemos hecho méritos para no perder"

Valencia, 19 dic (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Merino afirmó que su equipo hizo méritos para no perder en su visita al Levante, en la que cayó con un gol local a cuatro minutos del final (2-1).

En declaraciones a Movistar, agregó que jugaron bien y tuvieron ocasiones de gol, aunque les faltó algo de "claridad y agresividad en los balones divididos".

"Sin gol, que es lo que da de comer, no se puede ganar, pero debemos estar tranquilos porque el gol llegará pronto", agregó Mikel Merino.

"Duele no ganar, pero eso no pesa tanto cuando has hecho las cosas bien. Nos falta acertar en las dos áreas", concluyó el centrocampista de la Real Sociedad.