Araujo: "Este partido nos deja un sabor amargo"

Gayà: "Hemos hecho un partido increíble"

Barcelona, 19 dic (EFE).- El lateral izquierdo del Valencia José Luís Gayà destacó que su equipo hizo "un partido increíble" en el Camp Nou, donde sacó un empate (2-2) ante el Barcelona en LaLiga Santander.

"Ha sido un partido un poco loco. Hemos jugado muy bien, tanto en defensa como en ataque. Hemos tenido muchas ocasiones de gol, hasta suficientes como para ponernos 0-2", añadió Gayà en declaraciones a Movistar+.

El internacional español opinó que su equipo le penalizaron los pequeños errores: "Esto es lo que tiene el Barcelona, es un grandísimo equipo, y si tienes algún error puntual te lo hacen pagar". De todas maneras, Gayà consideró que el Valencia se va satisfecho "con el trabajo y con el punto" logrado.

Respecto al penalti que le pitaron sobre Antoine Griezmann antes de finalizar el primer tiempo, el defensa valencianista admitió que "puede ser" que rozara "un poco con la puntera" a Griezmann por detrás, "pero el árbitro me dice que lo pita porque le empujo, algo que no he hecho, y por eso en un primer momento me expulsa".