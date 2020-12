"Papu" Gómez, fuera de la lista del Atalanta

Roma, 19 dic (EFE).- El argentino Alejandro "Papu" Gómez se quedó fuera este sábado de la lista del Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, para el partido de este domingo contra el Roma, correspondiente a la duodécima jornada de la Serie A.

Gómez, capitán del Atalanta, vive el momento más complicado de su carrera en Bérgamo, tras un duro altercado con el técnico Giampiero Gasperini tenido el pasado 1 de diciembre durante el descanso del partido de la Liga de Campeones empatado contra el Midtjylland.

Tras alinearle de titular en el encuentro europeo de la semana siguiente contra el Ajax, Gasperini le dejó en el banquillo los noventa minutos en el partido ganado 3-0 frente al Fiorentina el 13 de diciembre y le concedió 37 minutos el último miércoles en el empate 1-1 contra el Juventus.

Este sábado, el preparador italiano decidió excluirle de la convocatoria para el duelo contra el Roma, en la que sí están los colombianos Duván Zapata, Luis Muriel y Johan Mojica y los argentinos José Luis Palomino y Cristian Romero.

"Hay situaciones que se deben estudiar. Este año, tras dos temporadas, el rol del 'Papu', el de todocampista, en algunos partidos fue difícil de proponer para el equipo. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador", aseguró Gasperini la semana pasada al comentar la situación.

"Queridos aficionados del Atalanta, os escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con vosotros. Solo quería deciros que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Vosotros me conocéis y sabéis qué persona soy. Os quiero, vuestro capitán", fue la respuesta de Gómez publicada el día siguiente, el 14 de diciembre, en "Instagram".