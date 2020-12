Smith y Canelo Álvarez esperan cerrar el año con un gran duelo de campeones

San Antonio (EE.UU.), 18 dic (EFE).- La pandemia del coronavirus no ha permitido que la vuelta del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez a San Antonio tenga todo el seguimiento popular que siempre desborda su presencia en territorio estadounidense.

Pero su duelo de mañana, sábado, frente al inglés Callum Smith, con el título del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le dará la oportunidad de volver a los cuadriláteros después de 13 meses de ausencia y proyectar su figura de cara al 2021.

Ambos participaron este viernes en la ceremonia de pesaje sin ningún tipo de problema ni incidencia, y por el contrario, la deportividad y la corrección fueron siempre las notas dominantes después que dar en la báscula los reglamentarios 76,2 kilogramos.

Álvarez, de 30 años, que busca arrebatarle el título que posee Smith, se le vio con una gran condición física, a pesar que no ha subido a un cuadrilátero en más de un año.

De ahí que su vuelta a la acción, en un escenario como el Alamodome, le haya generado una gran alegría y motivación de cara no solo a la pelea frente a Smith sino de cara a su futuro, al tener también resueltos los problemas contractuales con Golden Boy Promotions.

Álvarez no ha subido a los cuadriláteros desde que en noviembre del 2019 se enfrentó al ruso Sergey Kovalev y derrotó por nocáut en el undécimo asalto dentro de la categoría del peso semipesado.

"Siempre he dicho que volver a la acción es lo más importante y aquí estamos de nuevo", declaró Álvarez, quien confirmó que llega a la categoría de los 76,2 kilogramos para quedarse con todos los cinturones de campeón. "Estoy listo para un nuevo reto".

Álvarez dijo que comenzar con la conquista del título de la AMB era poner la base de que quiere conseguir todos los títulos dentro de la misma categoría.

"Eddy (Reynoso) y yo tenemos la meta a corto plazo de ganar todos los títulos en las 168 libras y qué mejor que Smith que es el mejor en esta división", expresó Álvarez. "Mi preparación ha sido buena y estaré listo para hacer una excelente pelea".

El gran reto para el campeón mexicano ante Smith será enfrentase a uno de los peleadores más altos en su carrera, aunque no será tampoco una novedad en la trayectoria profesional de "Canelo" después que ya lo hizo frente a Rocky Fielding y Kovalev, quienes acabaron en la lona.

"Sé las cualidades que tiene cuando se encuentra sobre un cuadrilátero, sé las que tengo también. Sé que mi experiencia y mi formación boxística puede con esto y más", reivindicó Álvarez. "La estatura no significa nada para mí, por mi experiencia, y la manera como sé enfrentare a este de rival".

Álvarez reiteró que la clave de la pelea estará en la manera como cada uno trate de imponer su estilo y hacerlo desde el principio del combate.

Por su parte, Smith declaró que sabe que no contará con la ventaja del alcance durante toda la pelea, pero que está listo para hacer ajustes a medida que se vaya avanzado en la misma.

"Hemos visto cada una de las peleas del Canelo. Hemos visto algunas cosas que creemos que podemos capitalizar", declaró Smith, quien vio en 2016 como su hermano, Liam, fue dejado fuera de combate por el campeón mexicano, en el noveno asalto.

"Sabemos como tengo qe boxearle y estaré listo para hacer mi pelea y luego veremos a ver que es lo que sucede sobre el cuadrilátero", agregó Smith.

Los protocolos de seguridad establecidos en todo el estado de Texas contra la covid-19 impedirá que el aforo del Alamodome pueda registrar un lleno, pero si habrá espectadores que den todo su apoyo a Álvarez, el gran favorito de loa aficionados mexicanos que residen en Estados Unidos.

"Siempre me han dado el apoyo y aunque ahora tenemos que vivir otra situación muy diferente por culpa del coronavirus, estoy convencido que los que lleguen a presenciar la pelea no van a salir defraudados", subrayó Álvarez. "Siempre tengo como meta no solo ganar las peleas sino asegurar que los aficionados se van felices de lo que han visto y he ofrecido sobre el cuadrilátero".