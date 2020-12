Óscar Sevilla, de 44 años, amplía su contrato con el Team Medellín

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- El ciclista español Óscar Sevilla (Ossa de Montiel, Albacete, 44 años) ha extendido su contrato un año más con el Team Medellín colombiano, de categoría continental y en el que ingresó en 2017.

Profesional desde 1998, cuando debutó con el equipo Kelme, Óscar Sevilla fue segundo en la Vuelta 2001 y séptimo en el Tour del mismo año. En la presente temporada ha obtenido dos victorias, una etapa de la Vuelta a Colombia y otra en el Clásico RCN.

"Voy a seguir un año más con el Team Medellín, hay mucho que hacer todavía. Me siento muy válido para continuar, apoyar, aportar e inspirar y también para ganar, por qué no?. Ahí seguimos, es un gran proyecto, un gran equipo y aquí me siento como si fuera mi familia. Aún tengo con mucha motivación", ha señalado Sevilla en Istagram.

Por su parte, el equipo colombiano también ha celebrado la ampliación del contrato del ciclista español.

"Tenemos capo un año más, Óscar Sevilla continuará con nosotros en el 2021 aportando su experiencia, talento, conocimiento y victorias al equipo".