México añade más de 11.000 casos de covid-19 y totaliza 1.267.202

Uno de cada cuatro mexicanos ya estuvieron expuestos a covid, revela Gobierno

México, 15 dic (EFE).- Uno de cada cuatro mexicanos, el 25 % de la población, ya estuvo expuesto al nuevo coronavirus, reveló este martes la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de covid-19 de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Esto equivaldría a 31 millones de mexicanos que ya se infectaron del nuevo coronavirus SARS-CoV-2?, informó Juan Rivera, director general del INSP, al presentar los resultados preliminares del estudio, que consiste en detectar anticuerpos en una muestra de 9.400 hogares.

La información contrasta con el informe técnico que la propia Secretaría de Salud presentó momentos antes en el que México acumula 115.099 muertes oficiales y 1.267.202 casos confirmados de covid-19.

De los pacientes que presentaron anticuerpos en el ENSANUT, 70 % fueron asintomáticos y 10 % con signos leves, detalló Rivera.

“Muchísima gente, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, somos asintomáticos y que, por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta, por eso la importancia de tomar todas las precauciones”, indicó el investigador.

La información se revela mientras México experimenta el "segundo pico" de la pandemia, según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el funcionario mexicano encargado de gestionar la emergencia.

México es el decimotercer país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Por ello, el director del INSP advirtió que la ENSANUT “muestra una gran velocidad de propagación" del coronavirus y que "una gran proporción de la población no presenta síntomas”.

Pese a los datos, el especialista descartó la idea de la "inmunidad de rebaño".

"No debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia, no porque venga la vacuna yo ya siento que puedo salir y puedo dejar de seguir las medidas precautorias”, dijo.

El funcionario también explicó a la población que haber contraído covid-19 no impide volver a infectarse.

“Hay posibilidades de reinfección, es decir, la ciencia aún no nos puede responder cuánto tiempo duran las defensas contra el covid, una vez que uno ya ha enfermado, y hay casos en México y en todo el mundo en que una persona tiene la enfermedad y puede reinfectarse”, concluyó.