Zidane: "Son tres puntos y a casa"

Contenido relacionado

Garitano, sobre expulsión de Raúl García: "No quiero cargar contra nadie"

Madrid, 15 dic (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Athletic, aseguró este martes en rueda de prensa que la expulsión de Raúl García condicionó el partido y aseguró que no quiere "cargar" contra nadie por una jugada que decisiva en el 3-1 en contra final ante el Real Madrid.

"No he visto las jugadas, las tendría que ver bien. No quiero cargar contra nadie. Son lances del juego que pueden pasar. Al final jugar con diez condiciona. Es jugada condiciona prácticamente todo el partido", explicó.

"No suelo hablar nunca o casi nunca de los árbitros. No he visto la jugada y no quiero poner excusas", agregó.

Cuestionado por si justo antes de la expulsión de Raúl García pudo haber un penalti de Dani Carvajal sobre Iñaki Williams, concretó que esa otra acción también pudo ser clave.

"Son jugadas que de quedarte ellos con uno menos a nosotros y un penalti, condiciona todo. No sé si ha sido, pero si hubiera sido... no es lo mismo jugar con uno menos o con uno más y con un penalti a favor", señaló.

Además, resaltó el trabajo de sus jugadores pese a la derrota y dijo que todos los que participaron lo hicieron "muy bien".

"Estoy contento con De Marcos, lo ha hecho muy bien y nos hace ilusión que están recuperados. Hemos jugado con personalidad, hemos defendido con orden y hemos estado cerca de empatar. Pero condiciona mucho jugar con diez aquí y cualquier equipo podría haber perdido por goleada. Con un poco de suerte habríamos tenido suerte", indicó.

"Tenemos que quedarnos con las cosas buenas. Sería preocupante que el equipo no estuviera bien, pero no es el caso. Ha competido bien. Siempre por algún error no estamos teniendo esas historias. Hacemos muchas cosas bien como para no sacar resultados", agregó.

"Sigo en el trabajo diario, con ilusión, con fuerza y con apoyo de jugadores. Todos los entrenadores estamos cuando no ganas en entredicho. Es normal y no puedo hacer nada, seguir con el trabajo diario y con ilusión", culminó.