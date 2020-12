Uruguay analiza las próximas medidas para combatir el aumento de casos de covid-19

Montevideo, 15 dic (EFE).- Un día después de que Uruguay superara los 10.000 casos positivos de covid-19 y que llegara a los 3.341 activos y 95 fallecidos, su presidente, Luis Lacalle Pou, se reunió con las principales autoridades sanitarias para analizar las medidas contra el aumento de contagios que anunciarán este jueves.

El mandatario recibió este martes sobre las 11.00 horas (14.00 GMT) en la residencia presidencial al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; al titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, y a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora al Ejecutivo con la pandemia.

Durante la reunión, según pudo saber Efe, dialogaron de varios temas, entre ellos, las medidas que adoptará Uruguay ante el crecimiento de los casos de coronavirus.

El pasado 1 de diciembre, Lacalle Pou anunció algunas medidas en el país suramericano, como el cierre de bares y restaurantes a medianoche, un mayor control en transportes públicos y la suspensión de los deportes en espacios cerrados.

"A nosotros no nos gustaría y no lo tenemos pensado hoy que a miles de uruguayos tengamos que decirles que no vengan (a pasar las fiestas navideñas). Ahora, si el 18 de diciembre nos fuimos de largo al naranja, quizá sean otras las medidas. Lo de hoy pretende tener un efecto preventivo", indicó ese día el mandatario.

De esa forma, el presidente explicó que el país aguardaría 18 días para ver la efectividad de las medidas adoptadas.

Sin embargo, ante los nuevos casos positivos que aparecieron, que este lunes fueron 332 y el domingo 533, el Gobierno decidió adelantar un día -para este jueves- la comparecencia pública en la que se darán a conocer las nuevas reglas.

Este lunes Uruguay pasó el umbral de los 10.000 casos positivos de covid-19 con 332 nuevos contagios y un acumulado de 10.029. Además, en dicha jornada se registraron tres nuevas muertes, con lo que el país contabiliza 95 fallecidos.

Por otra parte, en este momento hay 39 personas en tratamientos intensivos.