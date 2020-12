La pandemia se propaga más rápido en una Venezuela sin cuarentena

Caracas, 14 dic (EFE).- La pandemia del coronavirus se ha propagado más rápido en Venezuela en los últimos días, luego de que el Gobierno ordenara el levantamiento de la cuarentena, una medida que será corregida en enero con un confinamiento estricto en vista del aumento de contagios y muertes por la covid-19.

"El virus no tiene vacaciones, no se relaja y el próximo puede ser usted", dijo el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en su más reciente alocución televisada, en la que dejó ver que evalúa la posibilidad de retomar la cuarentena a partir de enero, si bien no ha precisado una fecha.

El gobernante insistió en su llamamiento a los ciudadanos para que continúen usando mascarillas y aplicando el distanciamiento social para evitar los contagios, consejos que dejaron de ser de obligatorio cumplimiento desde el 30 de noviembre, cuando el Ejecutivo decretó el fin de las restricciones.

EL VIRUS AVANZA

En la primera semana de desconfinamiento se registraron 25 muertes por esta enfermedad, mientras que el número de nuevas infecciones diarias se mantuvo por debajo de 500, lo que mostraba un mínimo incremento respecto a las semanas inmediatamente anteriores en las que se sumaban dos muertes diarias y hasta menos de 200 contagios.

Luego, en la segunda semana sin cuarentena, el total de fallecidos cerró en 35, mientras que las nuevas infecciones se mantuvieron cerca de 500 al día y a veces por encima de ese número.

Venezuela, según balances oficiales, tiene uno de los saldos más bajos del mundo en cuanto a casos y fallecidos por esta pandemia que, en 274 días, ha alcanzado a 107.761 personas, de las cuales 954 perdieron la vida.

En los últimos 15 días, el país caribeño ha registrado una intensa actividad comercial y de movilización, luego de meses con restricciones, que incluye filas de gente a las afueras de establecimientos como agencias bancarias, supermercados y gasolineras.

Además, Efe ha constatado la proliferación de fiestas nocturnas en algunos bares y restaurantes de Caracas, una de las cuales acabó con la intervención policial pues, según Maduro, se aglomeraron 600 personas en un local cerrado durante varias horas.

SECUELAS DE UNA CAMPAÑA

El país también vive la resaca de una campaña política que duró un mes y acabó la primera semana de diciembre como transcurrió desde el comienzo, con numerosos actos masivos, principalmente organizados por el oficialismo, en los que cientos y miles de ciudadanos se apiñaron para apoyar a los candidatos a las elecciones legislativas.

Aunque hubo reiterados llamados de atención por parte del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se respetara el distanciamiento social, estos fueron desoídos por los aspirantes que, en el caso del oficialismo, contaron con la presencia de Maduro en un multitudinario acto público.

Luego de las elecciones parlamentarias, que el chavismo ganó con holgura en medio de una abstención cercana al 70 %, se conoció que una legisladora recién electa había fallecido y aunque las autoridades no confirmaron la causa de la muerte, medios locales aseguran que se debió al SARS-COV-2, que causa la covid-19.

La más reciente figura del Ejecutivo en contraer la enfermedad es el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien anunció este domingo a través de Twitter que es un paciente asintomático y por ello no iba a participar en un concierto que su despacho había organizado en Caracas.

"Hoy me perderé concierto por el primer aniversario de la Casona Cultural (...) Inicio aislamiento por covid-19 asintomático", escribió Villegas, que tiene un programa semanal de televisión cuyo último invitado fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien visitó este mes Venezuela con motivo de los comicios.

SUSPENSIÓN DE VUELOS

El Gobierno insiste en alertar el crecimiento de los casos "importados" de covid-19, una categoría que ha aumentado en los balances oficiales desde que el país permitió vuelos internacionales a Panamá, Turquía, Bolivia, República Dominicana, México, Irán y Rusia.

Así lo ha asegurado Maduro, que el domingo habló de "varios" viajeros internacionales que habían ingresado al país sudamericano infectados, lo que había provocado el aumento de infecciones dentro de Venezuela.

Tras su declaración, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) emitió un comunicado en el que mantiene la autorización para vuelos internacionales solamente a Turquía, Bolivia, y México.

Sin embargo, la aerolínea panameña Copa había anunciado este sábado que el INAC había cancelado la conexión de la aerolínea con ese país a partir de este domingo, por lo que dejó de operar la ruta Panamá-Caracas por un tiempo indefinido.