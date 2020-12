EE.UU. arranca la vacunación el día que supera los 300.000 muertos por covid-19

Nueva York/Los Ángeles, 14 dic (EFE).- La esperanzadora campaña de vacunación contra la covid-19 arrancó este lunes en Estados Unidos con el objetivo de que todos los ciudadanos que lo deseen puedan estar inmunizados para mediados de 2021, pero con la amargura de conocer que la cifra de muertos por la pandemia ha superado ya los 300.000.

Desde Nueva York, en la costa este, hasta Los Ángeles, en el extremo oeste, un total de 2,9 millones de dosis han empezado a llegar hoy a 145 puntos en diferentes partes del país, mientras que se espera que el martes lleguen a otros 425 y el miércoles, a otros 66, en un proceso que continuará a lo largo de semanas, anunció el secretario del Departamento de Sanidad de EE.UU, Alex Azar, en una rueda de prensa.

Todas las dosis han sido provistas por la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNtech, cuya vacuna fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) el pasado viernes. Hasta el momento, Pfizer ha acordado con EE.UU. el suministro de 100 millones de dosis de su suero, a cambio de 1.950 millones de dólares, y está negociando otros cien millones para el año que viene.

"En espera de la autorización exitosa de otras opciones de vacunas, ya tenemos suficientes vacunas compradas para garantizar que podamos cumplir con nuestro objetivo de vacunar a todos los estadounidenses que lo deseen para finales del segundo trimestre de 2021", dijo Azar, que cuenta con que los sueros que desarrollan las farmacéuticas Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca sean aprobados en los próximos tres meses.

UNA ENFERMERA AFROAMERICANA EN QUEENS, EL ROSTRO DE LA CAMPAÑA

Sandra Lindsay, la enfermera jefa del servicio de cuidados intensivos del hospital Jewish Medical Center fue la elegida por las autoridades de Nueva York para ponerle cara al comienzo de la campaña de inmunización, convirtiéndose, además, en la primera persona en ser vacunada en todo el país.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendaron vacunar en un primer momento a los sanitarios y quienes trabajen o vivan en instalaciones dedicadas al cuidado médico a largo plazo, como las residencias de ancianos o los centros para personas con discapacidad.

Trabajadora de primera línea, mujer, afroamericana y en el barrio de Queens: la elección de Lindsay da visibilidad a algunos de los sectores y comunidades más castigadas de la sociedad y quienes más han sufrido la pandemia.

Los trabajadores de primera línea, por su continua exposición al virus, y las mujeres, porque han visto cómo se reducía la atención médica especializada, muchos servicios dedicados a sus problemas y cómo aumentaba la violencia machista.

La minoría afroamericana, porque como otras minorías, como la latina, ha sufrido un mayor impacto de la enfermedad y de la crisis económica como consecuencia de su marginación histórica; y el barrio de Queens, porque como distrito popular, obrero y emigrante ha sido uno de los más golpeados en Nueva York, que con 35.000 fallecidos, ostenta el desalentador récord de defunciones de Estados Unidos.

A las 9.23 de la mañana (14.23 GMT) Lindsay era inoculada con la primera de las dos dosis en una teleconferencia en directo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien, tras afirmar que se trataba de la primera estadounidense en ser inyectada con el suero, aseguró que la vacuna es el arma que pondrá fin a la pandemia.

"Es el principio del último capítulo del libro, ahora solo tenemos que hacerlo", subrayó.

LOS ÁNGELES TAMBIÉN SE SUMA A LA CAMPAÑA

En el otro lado del país, el hospital público del condado de Los Ángeles fue uno de los primeros centros en administrar este lunes la vacuna entre sus trabajadores más expuestos al virus, con la presencia del gobernador estatal, Gavin Newsom, y el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti.

"Para ayudar a terminar con esta pandemia y avanzar hacia la distribución gradual de vacunas en todo nuestro estado, hacemos un llamado a todos los californianos para que continúen haciendo su parte siguiendo las pautas locales y estatales, usando una máscara y quedándose en casa", señaló el gobernador.

También el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington, fue uno de los territorios donde los sanitarios comenzaron a ser inmunizados con la primera de las dos dosis necesarias para completar el tratamiento.

La vacuna tiene una efectividad del 95 % cuando se administran esas dos dosis y, además, debe conservarse a temperaturas muy frías, entre -60 y -80 grados centígrados.

Otros estados han recibido las primeras dosis a lo largo de la mañana y otros las irán recibiendo y comenzarán a vacunar a sus ciudadanos en los próximos días.

TRUMP ANUNCIA EL COMIENZO DESDE TWITTER

A diferencia de otros responsables políticos, pero como suele ser habitual en él, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió Twitter para anunciar que las primeras inyecciones cargadas con el suero habían sido administradas.

"Las primas vacunas han sido administradas. ¡Felicidades EE.UU.! ¡Felicidades al mundo!", manifestó el mandatario en Twitter.

EE.UU. SUPERA LAS 300.000 MUERTES CONFIRMADAS POR LA COVID-19

La buena nueva del pistoletazo de salida de la campaña de vacunación coincidió con la noticia de que EE.UU. superó este lunes las 300.000 muertes confirmadas por la covid-19, un sombrío récord que se alcanzó pasadas las 15:45 hora local (20:45 GMT), según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, lo que sigue situando a EE.UU. como el país con más decesos en términos absolutos, mientras que los contagios superan los 16,3 millones.

El hito se alcanzó en un momento en que se están registrando a diario cifras de muertes por la enfermedad similares a las que causaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 (2.977) o el ataque en Pearl Harbor (2.403).

Ante esta desoladora situación, Lindsay insistió en que la gente siga las medidas de seguridad y lanzó un mensaje de ánimo y esperanza.

"Mi profesión está profundamente enraizada en la ciencia y os puedo decir que es seguro recibir la vacuna. He visto la alternativa y no quiero eso, así que os animo a todos a vacunaros, a seguir a los expertos y a no rendiros", subrayó la enfermera.

Jorge Fuentelsaz/Álex Segura