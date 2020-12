Real Madrid, Atlético, Barcelona y Sevilla esperan suerte para octavos

Madrid, 13 dic. (EFE).- Real Madrid, Atlético, Barcelona y Sevilla conocerán mañana su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, eliminatoria que se jugará en febrero y en la que solo el equipo de Zinedine Zidane entrará como cabeza de serie para jugar el encuentro de vuelta como local.

Líderes finalmente del grupo B después de la victoria (2-0) sobre el Mönchengladbach alemán esta semana, los blancos podrán quedar emparejados con el Oporto portugués, los italianos Atalanta y Lazio o el Leipzig alemán.

Los condicionantes del sorteo (12.00h) evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma federación y entre los que hayan coincidido ya en la fase de grupos.

Los alemanes del Bayern Múnich, que fueron rivales del Atlético de Madrid en ésta y que defienden el título logrado en agosto ante el París Saint Germain, serán también cabeza de serie junto a los parisinos, los ingleses Manchester City, Liverpool y Chelsea, líder del grupo E en el que jugó con el Sevilla.

El Dortmund alemán, primero del grupo F, y el Juventus italiano, que compartió el grupo G con el Barcelona y acabó líder, serán los otros clubes que podrán resolver la eliminatoria en su casa.

Como no cabezas de serie estarán el Atlético de Madrid, que aseguró el pase de fase como segundo del grupo A tras ganar en Salzburgo (0-2) esta semana, el Mönchengladbach, segundo del B tras el Real Madrid, el Oporto (C), el Atalanta (D), el Sevilla (E), que llegó con la clasificación al último duelo ante el Rennes (1-3), y el Lazio (F).

El Barcelona, que también lo estaba en el grupo G antes del último partido pero que pasó como segundo del grupo G tras encajar el 0-3 ante el Juventus hace unos días, y el Leipzig (H) son los otros clubes que estarán mañana en el segundo bombo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Los partidos de ida de octavos de final están previstos para los días 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2021 y los de vuelta para el 9, 10, 16 y 17 de marzo, todos a las 21.00 horas (CET).

Mañana también la UEFA sorteará los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Liga Europa (13.00h) con los tres representantes españoles, Villarreal, Granada y Real Sociedad, que no podrán enfrentarse entre sí ni tampoco con los clubes con los que han coincidido en la fase de grupos.

Solo los castellonenses de Unai Emery estarán entre los cabezas de serie para jugar la vuelta en casa y, además de Granada y Real Sociedad, evitarán al Maccabi de Tel Aviv con el que ya jugaron.

El Granada eludirá al PSV Eindhoven y la Real Sociedad al Nápoles.

En el sorteo estarán los 12 ganadores de grupo y los 12 segundos, además de los ocho equipos que pasan a la competición como terceros en sus grupos de la Liga de Campeones. De éstos los cuatro con mejor balance serán cabezas de serie -Ajax, Brujas, Manchester United y Shakhtar Donetsk-.

Cabezas de serie: Milan (ITA, Grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Brujas (BEL), Dínamo de Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D),Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I).

No cabezas de serie: Amberes (?BEL, segundo Grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR/Liga Campeones), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS/Liga Campeones), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE/Liga Campeones), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT/Liga Campeones), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsburgo (AUT, K) y Young Boys (SUI, A).

Otro de los condicionantes del sorteo evitará que los equipos de Rusia y Ucrania queden emparejados.

Los partidos de ida se jugaran el jueves 18 de febrero y los de vuelta el día 25 de ese mes y tendrán dos horarios: las 18:55 y las 21:00 (CET).