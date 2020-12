En busca del gol en un derbi guipuzcoano

San Sebastián/Eibar (Gipuzkoa).- 12 dic. (EFE).- La Real Sociedad espera al Eibar, en el Reale Arena, con el propósito de recuperar capacidad goleadora y sumar tres puntos en el derbi guipuzcoano que le permitan pelear por el liderato, para lo que recupera a David Silva, aunque no es segura su presencia de inicio.

El conjunto de Imanol Alguacil afronta este derbi provincial con dudas cara al gol, aunque de momento sigue como máximo realizador de LaLiga y uno de los equipos más ofensivos en Europa, aunque enfrente tendrá a un Eibar que exhibe seguridad defensiva en las últimas jornadas, con un solo gol encajado en los últimos siete encuentros.

Los donostiarras tratarán de superar al equipo eibarrés, que no ha ganado nunca en San Sebastián pero que siempre se lo pone difícil a los txuriurdin y que llega en un buen momento como los donostiarras, por lo que todo parece abocado a un partido abierto, entretenido e igualado.

David Silva puede estar en once titular o esperar su oportunidad desde el banquillo, en el que no estará Mikel Oyarzabal, que sufre una lesión muscular que no es grave pero en el horizonte más próximo está el Barcelona y el internacional puede reservarse para esa cita cumbre en el que se jugarán mucho ambos conjuntos este miércoles.

Imanol Alguacil se verá obligado a rotar ante tanto compromiso para mantener la línea de fútbol y resultados excelentes que la ha llevado a encajar solo dos derrotas en los 17 partidos que ha jugado entre la liga española y la europea.

Puede ser el momento para renovar puestos claves que deben de ser oxigenados con Aihen Muñoz, Alex Isak o Roberto López, y la duda en un centro de la defensa en la que el capital Aritz Elustondo, ya recuperado de su lesión, puede tener opciones, aunque todos los que están jugando en el eje de la zaga rayan a la perfección lo que no invita a los cambios.

El Eibar también recupera jugadores, con la vuelta de Pape Diop como principal novedad, después de ser baja el pasado lunes ante el Valencia, debido al fallecimiento el pasado fin de semana de su padre.

Una vez de vuelta, podría ser titular, ya que que es uno de los centrocampistas en los que más confía Mendilibar.

El equipo armero tendrá tres bajas en su primera plantilla, la ya conocida de José Ángel Valdés "Cote", que sigue avanzando en su proceso de recuperación, la del delantero vallisoletano Quique González, con molestias en la rodilla desde hace varias jornadas, y la baja de última hora del defensa portugués Paulo Oliveira.

Tras ser convocado la pasada jornada tras su lesión, Oliveira volvió a tener molestias tras la sesión de entrenamiento celebrada hoy en Atxabalpe y se ha caído de la convocatoria, por lo que el argentino Esteban Burgos se perfila como titular mañana domingo.

En la delantera es posible que Mendilibar siga apostando como en los dos últimos encuentros por la presencia de dos puntas, como son el japonés Yoshinori Muto y el conquense Kike García.

La falta de gol es uno de los grandes problemas del Eibar y la presencia de dos delanteros que entre ambos han marcado la mitad de los tantos logrados esta campaña por el club, cuatro de ocho, puede ser la garantía de seguir marcando goles

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Zubeldia, Muñoz; Guevara, Merino, Roberto López; Barrenetxea, Portu, Isak.

Eibar: Dimitrovic; Arbilla, Bigas, Burgos, Correa, Expósito, Bryan Gil, Diop, Inui, Muto, Kike García.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha)

Estadio: Reale Arena.

Hora: 14.00 CET (13.00 GMT).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiciones: Real Sociedad (2.º 25 puntos). Eibar (11.º 14 puntos)

La clave: La Real estará cerca de ganar si mantiene la solvencia defensiva y aprovecha alguna de las múltiples oportunidades que está generando en los últimos partidos.

El dato: El Eibar no ha conseguido todavía la victoria en San Sebastián, ni en Primera ni tampoco en sus enfrentamientos en Segunda.

La frase: Imanol Alguacil: "El Eibar es muy competitivo y está en un buen momento".

El entorno: la clasificación europea a dieciseisavos ha disparado la ilusión en un entorno del equipo que empieza a atisbar que puede hacer una temporada histórica en varios frentes.