Leicy Santos recibe el Trofeo EFE como jugadora latinoamericana más valiosa

Madrid, 11 dic (EFE).- La futbolista Leicy Santos recibió este viernes el Trofeo EFE, que la condecora como la jugadora latinoamericana más valiosa de la temporada 2019/20 tras ganar los Juegos Panamericanos de Lima con la selección de Colombia y quedar subcampeona de la Primera División española con el Atlético de Madrid.

En un acto celebrado en la sede central de EFE en Madrid, la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, hicieron entrega del galardón a la centrocampista rojiblanca, que en su primera temporada en el fútbol español jugó 25 partidos y anotó 5 goles.

"Sé que mis padres están viéndome", dijo Leicy Santos, "y quiero agradecerles por cada decisión que tomaron para perseguir el sueño de una niña de 12 años cuando decidieron ir a buscar ese sueño mío en Bogotá". "Gracias familia, gracias padres. Este homenaje es muy especial", continuó.

Leicy Santos agradeció asimismo a la Agencia EFE su mirada hacia "todas las jugadoras latinoamericanas". "Es difícil venir al Viejo Continente y darnos a conocer es algo que valoramos mucho", expuso.

La centrocampista colombiana recordó emocionada que en sus orígenes "jugaba a pie descalzo" porque "no tenía para comprar botas". "Las primeras me las regaló un primo y me iban apretadas. Fue demasiado duro el comienzo. El apoyo familiar es demasiado importante y por fortuna tuve el apoyo de mis padres y mi familia y eso es clave para ser quien soy", aseguró.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó los merecimientos de Leicy Santos y mostró su admiración por su "mentalidad", su constante "afán de superación", su "progreso" y su capacidad para competir a través del "juego limpio" y del "respeto a compañeras y rivales".

En el acto, conducido por el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, la jugadora del Atlético de Madrid también estuvo acompañada por el presidente de su club, Enrique Cerezo; la directora del equipo femenino, Lola Romero; y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Leicy Santos llegó en verano de 2019", rememoró Enrique Cerezo. "En tan solo una temporada se ha ganado con su trabajo, su esfuerzo, su compromiso y su calidad deportiva y humana el cariño de los atléticos. Es un honor disfrutar cada día de tu fútbol", indicó el presidente del Atlético de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ponderó igualmente los méritos deportivos de la premiada, a la que este reconocimiento le llega tras su primera temporada en el Atlético de Madrid.

"Eso habla de tu capacidad de integración en una sociedad diferente y en un vestuario como el del Atlético de Madrid. Eres premiada por tus méritos deportivos y por los valores humanos que también representas", subrayó.

La presidenta de EFE, Gabriela Cañas, felicitó a Leicy Santos por relevar en el palmarés del Trofeo EFE a la mexicana Kenti Robles y destacó que "el fútbol y el deporte femenino, en general", forman parte de la plataforma de contenidos de la agencia.

"EFE siempre estará a vuestro lado en la lucha por la igualdad y por abrir caminos. Leicy, tú y tus compañeras del Atlético de Madrid, lideráis una generación de mujeres que sois líderes, ejemplos para miles de niñas que os admiran y que os siguen con entusiasmo. Seguid por ese camino", aseveró.

Leicy Santos, nacida en 1996 en Lorica, desarrolló su carrera deportiva en Bogotá. Dio sus primeros pasos en el Besser y se inició en el profesionalismo con el Independiente Santa Fe.

Con la selección de Colombia compitió en el Mundial de Canadá de 2015 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En agosto de 2019 firmó su mayor éxito con su selección, con la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

Ese éxito, el subcampeonato de la Primera División española con el Atlético de Madrid y la histórica clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones le hacen merecedora del II Trofeo EFE, impulsado por Renfe, y con el que la Agencia EFE estrecha los lazos entre España y Latinoamérica.