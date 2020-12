El Huesca contra sus demonios frente al Alavés

Huesca/Vitoria, 11 dic (EFE).- La Sociedad Deportiva Huesca no quiere ni puede esperar más jornadas para ganar por primera vez en esta temporada y no perder el tren de la salvación que actualmente tiene a tres puntos, distancia que podría ampliarse si no logra la victoria frente al Deportivo Alavés este sábado.