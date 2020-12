Jon Santacana medita su retirada definitiva: "Al 95% no seguiré"

Bilbao, 11 dic (EFE).- El esquiador guipuzcoano Jon Santacana, ganador de nueves medallas en Juegos Paralímpicos y 17 en Mundiales de esquí adaptado, la mayoría de ellos junto a su inseparable guía Miguel Galindo, medita a sus 40 años su retirada definitiva de la elite después de casi dos décadas en la que ambos formaron el tándem más exitoso del esquí español.

"No he hecho ningún anuncio oficial, pero va a ser difícil que vuelva a competir. Al 95% que no", revela Santacana en una entrevista concedida a Efe con motivo de la proyección en la sección oficial del Mendi Film Festival de Bilbao del documental 'Sin límite'.

Se trata de una cinta dirigida por Daniel Fernández-Cañadas que narra la historia de superación del donostiarra y su estrecha relación con Miguel Galindo, sus ojos dentro y fuera de la pista, con los Juegos de Pyeongchang de 2018, donde ambos lograron la plata en la supercombinada, como eje vertebrador.

"Es un retrato de nuestras vidas. Mezcla la parte deportiva con la personal y cómo es nuestra relación guía-corredor. Ha quedado un trabajo muy bonito, muy personal y emocional porque refleja también la parte más íntima de un deportista de alto nivel", explica el donostiarra sobre esta obra que el pasado octubre ganó el premio a la mejor película de Festival de Cine Deportivo de Róterdam.

El agotador "estilo de vida" de un deportista del máximo nivel, que también queda reflejado en el documental producido por ISB (International Sports Broadcasting Company) y Candelaria Films, es otra de las razones que hacer pensar a Santacana en colgar definitivamente los esquís.

"Mucha gente no lo sabe porque tiene el esquí como algo recreativo, pero el deporte de elite implica muchísimos viajes y sacrificios que después de veinte años en el equipo nacional hacen que estés cansado. Además, no tengo el cuerpo de un veinteañero. He pasado por lesiones y hay riesgos que no puedes admitir", confiesa.

Pero en la balanza de Santacana tiene además un peso fundamental la retirada de su guía y, sobre todo amigo, Miguel Galindo.

El zaragozano se retiró después de los Mundiales de Kranjska Gora, en septiembre de 2019. Esta cita fue la última competición oficial juntos después de 17 años de unión, debido a los problemas del aragonés en su castigada rodilla derecha que le torturaron en los últimos tiempos.

"Llegar al nivel de compenetración que tenía con Miguel sería muy difícil", admite el guipuzcoano, quien con solo un 5% de visión era guiado por Galindo a través de un pinganillo conectado por bluetooth.

Siga o no con su carrera, el legado deportivo de ambos esquiadores quedará reflejado en 'Sin límite'. Una emocionante historia de superación de un niño a quien, con ocho años, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que, poco a poco, le dejaría sin visión y también de amistad con el que fue su más fiel compañero de éxitos, pero también de sufrimientos.

Iñaki Benito