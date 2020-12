Josito Aragón: "Mi gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Pekín 2022"

Madrid, 11 dic (EFE).- El andaluz Josito Aragón se dio a conocer en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 como la gran promesa del snowboard español, sobre todo en slopestyle y Big Air, dos de las disciplinas de ese deporte olímpico. Pero sólo un año después, una grave lesión -se rompió el cruzado de la rodilla derecha- frenó su ascendente trayectoria.

Con escasas ayudas y convirtiéndose en todo un ejemplo de resiliencia, el 'rider' granadino -que acaba de convertirse, con 20 años, en el primer español que 'plancha' dos triples ('backside triple 1440' y 'switch backside triple 1440')- comenta en una entrevista con la Agencia EFE cómo enfoca la próxima temporada, en la que disputará ocho pruebas de la Copa del Mundo con el objetivo puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022.

Pregunta: Era su primer gran evento y, además, en casa. ¿Qué recuerdos tiene de los Mundiales de Sierra Nevada de 2017?

Respuesta: Los recuerdos son buenísimos. Tenía 17 años y más que nada el objetivo era coger experiencia, no iba con la idea de ganar o nada parecido, obviamente. Me caí en mi ronda, pero fue tremendo. Fue muy bonito competir en casa y a ese nivel, en el plano internacional.

P: Llevaba una línea ascendente y de repente le sobrevino una grave lesión. ¿Cómo se produjo?

R: Fue entrenando, durante la pretemporada, en julio de 2018. En Mammoth Mountain (California). Estaba entrenando triples y había dos saltos, uno con nieve y el otro con colchón. Yo me lesioné en el colchón. En ese momento no sabía que me había roto nada. Sentí dolor, pero pensaba que, más bien, sería una distensión. Luego, al volver a España, ya me dijeron que me había roto el ligamento cruzado.

P: ¿Fue muy dura la recuperación?

R: Sí. Sí lo fue. Me tuve que concienciar, porque estuve casi un año sin poder hacer 'snow'. Fue una recuperación larga y costosa. Pero esto es así. Es la primera lesión grande que he tenido

P: ¿Cómo lo llevó? ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla, en dejarlo todo?

R: Cuando te pasa una cosa así, te replanteas muchas cosas. Pero según iba madurando iba sabiendo cada vez más lo que quería hacer. Sabía que el momento en el que estoy ahora iba a llegar. Y que quería trabajar por ello. Es lo que me gusta y lo que quiero ser.

En 2019 pude volver a entrenarme y volví a competir. Pero no me fue bien. Recuperar una rodilla es un largo proceso.

P: ¿Cómo lo asimiló mentalmente? Una cosa es recuperar la rodilla y otra volver a hacer 'saltos mortales'.

R: Lo que es miedo, no. No lo cogí. Sí que piensas, obviamente, que es mejor no volver a lesionarte.

Pero todo va fluido. El cuerpo y la mente te van avisando. Tú sabes cuándo tienes la capacidad de hacer unas cosas u otras.

P: Pues ya lo tiene todo en su sitio, de nuevo. Esta pretemporada acaba de 'planchar' un 'backside triple 1440' y 'switch backside triple 1440'. Ningún español lo había hecho antes, ¿no?.

R: La verdad es que esta pretemporada ha sido increíble. Es el momento en el que más trucos estoy sacando y que mejor me encuentro.

En 2019 tuve muchos problemas, tampoco me entendí del todo con el entrenador que tenía... y no avancé. Me tuve que buscar yo mismo un entrenador nuevo (el neozelandés Lachie Goods) y poco a poco las cosas han ido funcionando.

Ahora la federación española (RFEDI) me ha metido en un programa que es el de 're-adaptación'. No costea el cien por cien, el apoyo no es muy grande. Pero la pretemporada ha ido muy bien, tanto en Saas Fee (Suiza), como en Stubai (Austria), donde logré 'planchar' esos triples. También estuve en el colchón -el salto artificial en el que se simulan y entrenan los trucos- de Banger Park, cerca de Innsbruck (Austria).

P: Y, además, logró clasificarse para la Copa del Mundo, que empieza el 6 de enero con el Big Air de Kreischberg (Austria).

R: Sí. Estoy muy orgulloso de ser el primer español que 'planchó' esos trucos. Y de mis resultados de Copa de Europa, que me dieron los puntos suficientes para clasificarme para competir en la Copa del Mundo. Fui tercero en el slopestyle de Hintertux (Austria) y séptimo en el de Landsgraaf (Holanda).

P: Compite en las dos disciplinas. ¿Cuál prefiere, el slopestyle o el Big Air?

R: A mí me gustan las dos. Pero en el slopestyle se ven los 'riders' más completos: hay que tener muchos recursos y variedad de trucos para encajarlos bien en cada módulo.

P: ¿Qué objetivos se marca, en Copa del Mundo?

R: Meterme en todas las finales que pueda. Y con esos triples, si me cuadra, podría hacer algún 'top 10'. Me encantaría poder subir a algún podio, lógicamente; pero para eso aún queda mucho trabajo por hacer.

P: Todo ello, pensando en los Juegos de 2022. ¿No?

R: Sí. Ése es el gran objetivo. Que en 2021 pueda certificar mi clasificación para los Juegos. Para mí, el hecho de ir ya supondría un gran logro. Hacerlo bien, ya sería increíble. Pueden pasar muchas cosas aún, pero un 'top 15' o un 'top 20' en los que serían mis primeros Juegos estaría ya bastante bien.

P: De Juegos ya tendrá tiempo de hablar con todo un medallista olímpico, Regino Hernández (bronce en el 'boardercross' de PyeongChang'18, en Corea del Sur). Ustedes tienen buen 'rollo', ¿no?

R: Sí. Regino es un como un hermano mayor para mí.

P: Él también estuvo lesionado y la pasada temporada no le fue todo lo bien que hubiera querido. ¿Cómo lo ve ahora, a Regino?

R: Lo veo muy bien. Regino está más fuerte que nunca.

Adrian R. Huber