Igor González de Galdeano: "Un ciclista y un directivo lo son las 24 horas"

Madrid, 11 dic (EFE).- No son muchos los españoles, apenas una docena, que pueden presumir de haber portado durante un tiempo el maillot amarillo del Tour de Francia. Igor González de Galdeano lo llevó siete etapas en 2003, y ahora, lejos del ciclismo profesional, relata su experiencia en formaciones a directivos de empresas.

"Un ciclista es como un directivo, lo es las 24 horas, no solo las 8 que está en la oficina o las 4 que transcurre una etapa", asegura a EFE el exciclista vitoriano, que fue también director deportivo del desaparecido equipo Euskaltel hasta 2012 y ahora agrupa bajo la marca Kirolife sus proyectos, en los que combina el ciclismo y la empresa, la formación y las conferencias.

"Lo que hacemos es un puente entre deporte y empresa", asegura González de Galdeano, que entre varios proyectos impulsa uno de formación dual de jóvenes ciclistas de entre 13 y 17 años que combinan la bicicleta con la formación profesional en la industria del metal junto a la compañía austríaca Ceratizit.

Por otra parte, el exciclista alavés ofrece a las empresas actividades que utilizan el deporte para trabajar conceptos como el trabajo en equipo, el liderazgo o la empatía, así como prepara actividades con sus clientes en los que se une empresa y ciclismo, o forma a altos directivos para mejorar su productividad y liderazgo.

- Pregunta (P): Una de las charlas que está dando se denomina 'El Maillot Amarillo en las organizaciones', ¿en qué consiste?

- Respuesta (R): He tenido la suerte de ser uno de los doce españoles que ha tenido un maillot amarillo del Tour. Lo tuve una semana en 2003, para mí fue uno de los puntos más importantes de mi carrera, y lo cuento desde ahí.

Con esto trabajo tres temas: la gestión por hábitos, la importancia de la formación y por qué es importante el talento, por qué los diferentes equipos ciclistas se pegan por los principales talentos.

- P: ¿Cómo es su día a día entre estas diferentes actividades?

- R: Voy combinando poco a poco. Lo más importante es que no busco dar una charla motivacional, sino una conferencia que dé una herramienta útil para su día a día en sus empresas. Los clientes son personas de alta dirección, que hacen deporte, que no tienen mucho tiempo pero el deporte es primordial para ellos, les encanta el deporte, lo viven como algo muy importante y utilizarlo como herramienta de formación les gusta mucho.

- P: No es el único exciclista que hace formación para empresas, también lo hace Luis Pasamontes. ¿Qué tiene el ciclismo para sintonizar tan bien con los empresarios?

- R: Posiblemente el ciclismo, por la disciplina que te conlleva, el esfuerzo, el nivel de sacrificio que tiene un ciclista, los 200 días que se pasa conviviendo las 24 horas con un equipo, eso genera muchas experiencias. Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que vivimos.

Una vez uno, como Luis, sabe conceptualizar eso puede transmitirlo y en mi caso es igual. Yo tuve la oportunidad de liderar equipos y lo cuento desde esta perspectivas. El ciclismo te da oportunidad de vivir muchas cosas y poder contarlas.

El ciclista yo creo que es como un directivo, lo es 24 horas, un directivo no son las 8 horas que está en su empresas, sino todo el día está con su cabeza puesta en ella.

- P: ¿Como ve el estado del ciclismo español? Este 2020 es uno de los pocos que no ha habido un español en un podio en una gran vuelta.

- R: Yo creo que hay un ciclismo, que es el sudamericano, que ha roto moldes y lleva años haciéndolo. Es una ola. En el ciclismo español llevábamos una gran ola con Alejandro (Valverde), (Alberto) Contador, Purito (Rodríguez), Samuel (Sánchez), y esos ciclistas como (Joseba) Beloki, (Abraham) Olano, cuando estuve yo, que te daban podiums y grandes victorias y quizás echamos en falta esto.

Pero están viniendo ciclistas. Estamos en un momento bajo, y la pandemia no es excusa, pero están viniendo ciclistas y pronto volveremos a estar en la cresta. Es un final de ciclo y el inicio de otro.

- P: A diferencia de su etapa, ahora hay muchos menos equipos ciclistas españoles de primer nivel, solo está Movistar en la máxima categoría.

- R: Para mi una de las claves. Llevaremos 5 años o más, desde que desapareció el Euskaltel, con un vacío importante en el ciclismo nacional. Esto hace que el número de ciclistas españoles sea mucho más bajo y las posibilidades de sacar ciclistas sean menores.

Antes teníamos al Movistar, Kelme, la ONCE, Euskaltel... Grandes equipos con 30 ciclistas cada uno. Ahora está Movistar y gracias, y menos mal que van saliendo Caja Rural, la Fundación Euskadi, el Kern Pharma, que tiene buena pinta, y estoy convencido de que en poco tiempo veremos ciclistas españoles arriba.

Yo soy optimista. Hay un equipo como el Lizarte que está haciendo una gran labor, está pasando a todos al Kern Pharma (equipo UCI Continental), y eso hace que vayan a crecer en los próximos años mucho.

- P: Volver a dirigir un equipo, ¿lo tiene en mente?

- R: No, ya he pasado esa fase, estoy ahora en este proyecto, es un proyecto a largo plazo, he cambiado mi visión. Sigo colaborando con equipos, con ciclistas, porque me gusta el ciclismo y es inevitable, pero montar un equipo no está dentro de mis prioridades.

Lo tengo aparcado, cerrado no porque el ciclismo está siempre ahí, pero aparcado. Estoy centrado en esto e intentando ponerlo en marcha.

Miguel Ángel Moreno