El renacer madridista

Madrid, 10 dic (EFE).- En un momento clave de la temporada, con todo en juego en la Liga de Campeones y LaLiga, el Real Madrid sacó a relucir su mejor imagen, repleta de autoridad y buen fútbol, para firmar el pase a octavos de final como líder de grupo con el reencuentro con el gol de Karim Benzema, la reconversión en lateral de Lucas Vázquez y una exhibición de Luka Modric como referentes de un equipo en el que todos brillaron.

Volvió a demostrar el equipo de Zinedine Zidane que está hecho para los duelos de grandeza, especialista en salir airoso de esos días en los que se juegan todo a una carta y ya no queda margen para el error. Con presión respondió un Real Madrid que pasó de sentir impotencia ante rivales de menor entidad, a exhibir una imagen imponente.

ZIDANE, REFORZADO

Supera el técnico francés su momento de mayor debilidad en el banquillo madridista. Pasa de estar cuestionado por no encontrar soluciones, con dudas internas sobre el calado de su mensaje en plena crisis de resultados, a ser respaldado por sus jugadores con una implicación máxima en los duelos ante Sevilla y Borussia Mönchengladbach. De golpe el Real Madrid curó todos sus males tácticos y fue un equipo. Máxima concentración de inicio a fin. Sin lagunas ni relajaciones por un calendario inhumano que desata la irregularidad. Recuperó en campo rival gracias a su presión ordenada, al bloque unido y comprometido. Disfrutó de una posesión efectiva, encontrando siempre pases al espacio en las combinaciones repletas de calidad. Defensivamente anuló prácticamente al rival, que solo generó cuando castigó pérdida, y ofensivamente mostró personalidad y numerosas variantes para llegar al gol. Dos goles y tres palos más numerosos disparos que pudieron dar una goleada.

EL REENCUENTRO CON EL GOL DE BENZEMA

No marcaba en un mes, desde el 8 de noviembre, y el Real Madrid lo echaba mucho de menos. Benzema es su referente goleador y si rebaja sus números, el equipo lo acusa gravemente. El día que igualaba a Roberto Carlos como el extranjero con más partidos en la historia del club blanco (527), se disfrazó de Carlos Santillana con un doblete de cabeza en una competición en la que siempre alió su nombre al gol. Es el quinto máximo artillero tras los 'extraterrestres' Cristiano Ronaldo y Leo Messi, a solo dos tantos de Robert Lewandowski y una leyenda del madridismo como Raúl González. 69 tantos en 125 partidos de 'Champions'. El destino madridista en su competición fetiche dependerá en gran parte de su momento en los cruces.

LA RECONVERSIÓN DE LUCAS VÁZQUEZ

Disponía ya Zidane de Dani Carvajal recuperado pero no quiso forzar al titular en el lateral derecho y concedió el décimo partido consecutivo a Lucas Vázquez. Lo da todo en el campo, no deja nada por entregar al equipo, y ha descubierto ante la necesidad, una nueva demarcación donde brilla más. Exhibe su potencia física con incansables carreras por toda la banda, aporta buenos centros, como el del primer tanto, y se aprovecha del factor sorpresa que disfruta como lateral. Sin un marcador pegado como cuando juega de extremo. Su rendimiento es tan alto que permite abrir una nueva vía a su carrera, como hizo Jesús Navas con el Sevilla para regresar a la selección española. Lucas creo una conexión que fue letal en la derecha con el brasileño Rodrygo. Juntos volcaron el juego hacia su zona y no pararon de generar desequilibrio ofensivo.

LA LECCIÓN DE MODRIC

Su edad no ha impedido que encadene siete partidos consecutivos y que, con la continuidad que desea, acabe mostrando el mejor de sus niveles. Modric dio un recital de fútbol, de capacidad de mando en un partido trascendental y liderazgo. Movió al equipo con un trato exquisito al balón, hizo mejores a los que se asociaron con él y se quedó sin el broche del gol por un fuera de juego previo de Varane. Su obra de arte bien lo mereció. Recuperó junto a Casemiro y Toni Kroos la mejor versión de un centro del campo que hizo historia en el Real Madrid con las conquistas seguidas de la Liga de Campeones. Su nivel abre un debate en el club. Acaba contrato y tiene 35 años. Desea renovar y jubilarse de blanco. Se lo está ganando.

UN CANTERANO POR DELANTE DE ISCO

En el polo opuesto a Modric está Isco Alarcón que quedó señalado de la gran cita europea. Zidane ya demostró que confía poco en sus suplentes y que solo cuando recupere lesionados del nivel de Fede Valverde, Carvajal, Eden Hazard o Martin Odegaard, repartirá más minutos en su plantilla. En Sevilla solamente un cambio y en la 'Champions' optó por hacer debutar a una de las perlas de la cantera, Sergio Arribas, antes que por meter a Isco. Las puertas del club se abren a un jugador que podría salir en el mercado invernal tras ver como, su gran defensor, ha perdido la fe en él.

Roberto Morales