Honduras supera los 112.000 casos de covid-19 al sumar 468 nuevos contagios

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- Las autoridades hondureñas confirmaron este martes 468 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que ya suman 112.175 las personas que han contraído el causante de la covid-19 en Honduras desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.250 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 468 dieron positivo, indicó el ente sanitario en su informe diario, en el que además reporta el fallecimiento de dos personas como consecuencia de la covid-19, lo que elevó a 2.952 los decesos.

Una mujer de 59 años y un hombre de 80 fallecieron por la enfermedad en el Distrito Central, que conforman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

El organismo hondureño señaló que los hospitalizados suman 554, de los que 434 presentan un cuadro estable, 109 están graves y 11 en unidades de cuidados intensivos.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país (donde se localiza la capital hondureña), y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 563 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 50.344.

El Sinager advirtió nuevamente que la pandemia de la covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que, si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

Los decesos por la enfermedad han descendido en los últimos días, pero los contagios siguen en aumento, lo que ya se ve reflejado en algunos hospitales estatales de Tegucigalpa, según los registros del Laboratorio Nacional de Virología.

SISTEMA SANITARIO PÚBLICO TIENE CAPACIDAD DE ATENDER CONTAGIOS

La ministra de Salud de Honduras, Alba Consuelo Flores, aseguró hoy a periodistas que el sistema sanitario público tiene capacidad para atender a los pacientes contagiados por el SARS-CoV-2 ante el aumento de casos.

“Ha habido muchas dificultades, pero lo importante es que en este momento el sistema sanitario tiene capacidad y disponibilidad de camas para poder atender a la población en caso de que se agudice la pandemia”, subrayó.

La funcionaria expresó su preocupación por la suspensión de restricciones de circulación de la población tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron cuantiosos daños en Honduras, pese a la alta incidencia de contagios y muertos por la enfermedad.

"Se nota un relajamiento muy grande de parte de la población, pero no podemos hacer más que apelar a la conciencia de cada persona”, enfatizó Flores.

Más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales, que dejaron alrededor de un centenar de muertos en Honduras, según cifras oficiales.

Honduras ha diseñado un Plan de Reconstrucción que es apoyado por bancos multilaterales, Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros organismos y países amigos.