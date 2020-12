61-68. El Valencia vence al cansancio y al Fuenlabrada

Juárez: "Es difícil jugar cuando fallas tiros que habitualmente metes"

Fuenlabrada (Madrid), 5 dic (EFE).- El entrenador del Urbas Fuenlabrada, Javier Juárez, admitió tras la derrota de su equipo ante el Valencia Basket (61-68) que "es difícil jugar cuando fallas tiros que habitualmente metes", en referencia a los 4 triples de 25 intentos que les lastraron en el encuentro.

"Cualquiera que haya jugado sabe la dificultad que tiene jugar cuando estás fallando tiros que habitualmente metes, hemos tenido unos porcentajes muy malos", explicó Juárez, que reconoció que sin esos fallos hubieran estado "más metidos" en el tercer cuarto, en el que el Valencia se despegó con un parcial global de 6-22.

Aún así, el técnico dijo estar "muy contento" porque su equipo estuvo "muy concentrado en defensa", especialmente en la primera mitad, haciendo "un trabajo enorme en el rebote" (que ganaron 37-36) ante un rival "con un poderío interior tremendo".

"No hemos dejado de pelear hasta el final, con lo cual estoy muy orgulloso de los jugadores, que han tenido que pelear no solo contra Valencia sino contra fallar tiros habituales para ellos. Todos los tiros que no han entrado hoy, otros días entrarán", concluyó.

En cuanto a las bajas que tienen, ya que el alero Marc García y el pívot Osas Ehigiator están lesionados, a lo que se suma la salida del serbio Oliver Stevic, admitió que han echado "muchísimo de menos" a los lesionados y reconoció que es vendría bien "algún jugador en posición interior", donde esperan recibir al próxima semana al canadiense Kyle Alexander.

El escolta surinamés Charlon Kloof coincidió en que el equipo hizo "un buen trabajo" en la primera mitad, pero luego perdieron "la concentración en algunos detalles" que su rival aprovechó del tercer cuarto en adelante.

"No nos rendimos, continuamos peleando, acabamos con energía y esperemos llevarla al siguiente partido", finalizó el exterior internacional con Países Bajos.