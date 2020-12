Pacquiao es elegido presidente del partido político de Duterte

Manila, 3 dic (EFE).- El boxeador y senador Manny Pacquiao ha sido elegido presidente del partido gobernante PDP-Lanban, formación política del máximo mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, y ganadora de las elecciones legislativas y municipales de 2019.

“Justo pero firme, este es el tipo de liderazgo que se puede esperar de mí”, declaró la noche del miércoles Pacquiao en Manila tras jurar el cargo y posicionarse así como posible candidato a la presidencia de Filipinas en 2022, algo con lo que se especula desde hace meses.

“Tener esta rara oportunidad de liderar el PDP-Laban es un inmenso honor y responsabilidad. Por la gracia de Dios, no desperdiciaré esta plataforma que me habéis confiado”, indicó el actual supercampeón mundial wélter de boxeo, que es un ídolo de masas en Filipinas.

Las conjeturas sobre la intención de Pacquiao de postularse a la presidencia cobraron fuerza el pasado junio, cuando su descubridor y antiguo promotor, Bob Arum, anunció en una entrevista que el boxeador, de 41 años, le había confesado que sería candidato en 2022.

Ni Pacquiao ni nadie de su entorno confirmó ni desmintió esa información y anoche también eludió pronunciarse al respecto.

El boxeador tampoco quiso pronunciarse sobre el posible tándem Duterte-Duterte en las próximas elecciones, que implicaría que Sara Duterte, alcaldesa de Davao e hija del mandatario, sería candidata a la presidencia con su padre como vicepresidente, ya que éste está sujeto a un único mandato de seis años al frente de país.

"No hablemos de política. Deberíamos centrarnos en ayudar a nuestros compatriotas hambrientos, los pobres y que no tienen refugio. Las elecciones aún están lejos, no hablemos de eso", se limitó a responder Pacquiao, que es muy amigo de Duterte y su familia.

Pacquiao, senador desde 2016, sustituye al frente del PDP-Lanban al senador Koko Pimentel, otro gran aliado del presidente Duterte que destacó la capacidad del boxeador para “aportar nuevas y modernas ideas que necesita el partido antes de las elecciones de 2022”.

Como vicepresidente del PDP-Lanban salió elegido Lord Allan Velasco, actual presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas y otra figura del círculo cercano a Duterte en el Legislativo.