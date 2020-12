Wall Street cierra mixto pendiente de estímulo, con otro récord en el S&P 500

Nueva York, 2 dic (EFE).- Wall Street cerró mixto este miércoles pero uno de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500, se anotó su segundo récord consecutivo tras una jornada irregular y centrada en las conversaciones para un nuevo paquete de estímulo en EE.UU.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 subió un 0,18 % o 6,56 puntos hasta situarse en un máximo histórico de 3.669 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales avanzó un 0,20 % o 59 puntos, hasta 29.883,79 unidades, por debajo de su último hito.

Prácticamente plano cerró el índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, con un descenso del 0,05 % o 5,74 puntos, hasta 12.349,37 unidades.

Los sectores quedaron divididos, con ganancias para las empresas energéticas (3,15 %) y financieras (1,05 %) y pérdidas para las de materiales básicos (-1,38 %) e inmobiliarias (-1,12 %).

El parqué neoyorquino comenzó la jornada en rojo y se enderezó ante la nueva ronda de negociación que abordan los legisladores para aprobar ayudas financieras contra el impacto de la pandemia.

De momento, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha rechazado una propuesta de 908.000 millones de dólares respaldada por los demócratas y ha ofrecido un plan con la mitad de esa cuantía.

Entre los datos macroeconómicos de hoy, no fue bien recibido un informe de la gestora de salarios ADP según el cual se añadieron 307.000 empleos al sector privado en EEUU en noviembre, la cifra más baja desde julio.

Asimismo, influyó una entrevista del presidente electo Joe Biden en el diario The New York Times, en la que aseguró que no retirará de inmediato los aranceles a las importaciones chinas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las subidas de Boeing (5,09 %), Walgreens (3,59 %), Walt Disney (2,79 %) y Chevron (2,77 %).

La peor caída fue para Salesforce, que se dejó un 8,52 % tras anunciar la compra de Slack (2,58 %).

Tras la noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech en Reino Unido, la primera subió un 3,53 % y la segunda un 6,21 %.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 45,28 dólares el barril, el oro subía a 1.834 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 0,939 % y el dólar cedía frente al euro, con un cambio de 1,2117.